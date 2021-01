Már várják a versenyeket az orosháziak

Az Orosházi Toldi SE erőemelői nagy reményekkel kezdték a 2020-as évet a magyar bajnokságok és nemzetközi versenyek tekintetében. Úgy voltak vele, hogy a fiatalok kipróbálhatják magukat az országos megmérettetéseken, a klub legeredményesebb sportolójának, a világ- és Európa-bajnok Szabó Ágnesnek pedig összejöhetett volna egy Európa- vagy világcsúcs fekvenyomásban, tehát az év eleje zökkenőmentesen kezdődött.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A klubnál voltak olyan versenyzők, akik nem vállalták tovább a versenyzést, munka, tanulás miatt, de szerencsére mindig felbukkannak új tehetségek. Február vége fele már sejtették, hogy a tervek nem biztos, hogy megvalósulnak. Annyiban szerencséjük volt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése előtt egy héttel megrendezték a Raw fekvenyomó magyar bajnokságot. Ezen a viadalon a női versenyzők szerepeltek, és szép eredményeket értek el.

Pogány Andrea és Schneider Erzsébet a harmadik, Lovas Mónika a második, Szabó Ágnes az első helyet és abszolút magyar bajnoki elsőséget szerzett, továbbá a női csapat a harmadik helyen végzett. Ezt követően minden hazai és nemzetközi versenyt töröltek, pedig nagyon készültek a világ- és Európa-bajnokságra. Még májusban megcsillant egy reménysugár, hogy talán októberben együtt rendezik meg a vébét, valamint az Eb-t, de később ezeket is törölték.

Közben az edzőtermek is bezártak, otthoni edzéssel ezt a sportot pedig nem lehet űzni. Amiatt, hogy terem nélkül maradtak, a motiváció is elveszett, főleg az olyan elhivatott sportolók esetében, mint a Toldi SE versenyzői. Az év közepén nem volt kihívás, nem tudták, hogy mi lesz, csak a bizonytalanság maradt számukra. Majd augusztus végén kiírták az októberi Raw fekvenyomó csapatbajnokságot és az ifjúsági, junior, masters fekvenyomó bajnokságot, illetve a novemberi erőemelő országos bajnokságot a nőknek, valamint a ruhás fekvenyomó országos bajnokságot.

Megcsillant egy új reménysugár, hogy talán most már rendeződik a helyzet, és pár verseny kivételével a továbbiakat meg tudják rendezni, így aztán be is nevezett mindenkit az egyesület. A csapatbajnokságot még megrendezték a védelmi intézkedéseknek megfelelően. Itt is jó eredményeket értek el, hiszen hat első, egy második helyet szereztek, a női csapat pedig a harmadik helyen végzett. Sajnos a novemberi megmérettetést a verseny előtt három nappal lefújták. Mindenki nagyon csalódott volt, hiszen erre is készültek, noha nem teljes erővel a korlátozások miatt.

Közben szeptemberben jött a tragikus hír, miszerint a női csapat egyik tagja, Pogány Andrea elhunyt, és ez nagy veszteség volt az egyesület számára. Andrea minden versenyen részt vett, és öregbítette a Toldi SE hírnevét. Majd ezután jött a koronavírus-járvány második hulláma, ami lelkileg mindenkit megterhelt. A korlátozások betartása, az edzések és a személyes találkozások hiánya mindenkit elkeserített. Így 2020-ban csak két hazai versenyen tudtak részt venni az orosházi sportolók.

A múlt esztendő végén abban bíztak, hogy egy jobb évet kezdhetnek, de január harmadikán jött a szomorú hír, hogy a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke, Rónaszéki András elhunyt. Így most még nagyobb a bizonytalanság, de bíznak abban, hogy ez egy olyan erős közösség, amely meg tudja oldani a feladatokat. A kilátások nem a legjobbak, de még reménykednek egy jobb évben.

Mindenképpen szeretnének versenyezni, hiszen ez élteti a sportolókat. Azt remélik, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeket megrendezik majd 2021-ben. Bíznak abban, hogy vége lesz ennek a kaotikus állapotnak, és minden téren – így a sportban is – normalizálódik a helyzet. A világszövetség kiírta az idei versenyeket, ami rájuk vonatkozik, leghamarabb júniusban következne, a fekvenyomó-Európa-bajnokság. Arra próbálnak most készülni az Orosházi Toldi SE versenyzői.