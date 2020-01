Már megkezdte a visszaszámlálást a csabai–budapesti páros

Bő egy hét múlva, január 31-én elrajtol a Budapest–Bamako-rali, melyen egy 2,8-as turbós motorral felszerelt Iveco Daily-val két fiatalember, a békéscsabai Petrovszki Gergő és a budapesti Mohácsi Bálint is felsorakozik a túrakategóriában a nem mindennapi kalandra vállalkozók között.

Petrovszki Gergő, valamint Mohácsi Bálint is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karára járt, onnan az ismeretségük. Az elektronikai gyártás­technológusként végzett Gergő egy osztrák cégnél dolgozik fejlesztőmérnökként, de még mindig kötődik az egyetemhez. A gépészmérnöki karon végző Bálint a gyártástudomány tanszéken levő spin-off cégnél dolgozik, ahol nagyrészt motorkontrollegységekhez és szerszámgépekhez fejleszt szoftvert.

A 2018-as Budapest–Bamako után vetődött fel bennük, hogy nem lenne rossz elindulni a „fapados” Dakarnak is nevezett, magyar szervezésű eseményen, amely karitatív, humanitárius célokat is szolgál. Gergőék azért is vágnak neki ennek a kalandnak, mert szeretnének segítséget nyújtani az afrikai embereknek. A kalandban részt vevők a pénzadomány mellett számítógépeket, laptopokat, napelemeket, kerékpárokat is visznek, de az afrikai embereknek nagy szükségük van orvosi eszközökre, gyógyszerekre is.

A békéscsabai–budapesti páros nagyjából tavaly tavasz óta készül folyamatosan a Bamakóra, az autójuk már működik, de még mindig javában dolgoznak a berendezésén.

– A komfort növelése érdekében ágy, bútorok és egyéb belső berendezések beépítése történt meg, rendelkezünk beépített gázfőzővel is – mondta érdeklődésünkre Petrovszki Gergő. – Nagyon fontos eszköz az adatfeldolgozó egység, amely egyebek mellett a motor hőmérsékletének adatait, az akkumulátorok feszültséget és más berendezések állapotát mutatja meg. De­cember közepén elkészült az autó hő- és hangszigetelése is.

– Hőszigetelőt és egy három milliméteres zajelnyelőt szereltünk be, de beépítésre került a harmincöt literes hidrofortartály is – amelyhez a nyomást a levegőrendszer biztosítja –, ami a mosogatáshoz, kézmosáshoz biztosítja a vizet – mondta a békéscsabai fiatal mérnök.

Nem számolták pontosan, de eddig legalább ezer munkaóra van már mögöttük, ám még mindig sok a tennivaló. Az odavezető utat 17 naposra tervezték, körülbelül 17 ezer kilométert kell oda-vissza megtenniük, s a cél nem Bamakóban, hanem a tőle több mint ezer kilométerrel levő Freetownban lesz. Az emelkedők okozhatják majd a legnagyobb nehézséget, át kell majd jutniuk a 4000 méternél magasabb csúcsokkal tarkított Atlasz-hegységen is. Jórészt közúton fognak haladni – Európában főként autópályán mennek majd, de Genovánál lesz egy hosszabb, 1000 kilométeres kompos szakasz is – ám annak minősége még Gergőék előtt is talány.

Európából Afrikába érve a Szaharán vezet az út, de ahogy haladnak az Egyenlítő felé, úgy zöldül majd ki a táj. Az út során készítenek videókat, melyek a YouTube-on és a Facebookon (ahol az Ozmium Budapest–Bamako ralicsapat néven találhatóak meg) is megnézhetők majd, de a honlapjukon (bamako2020.com) is folyamatosan közölnek a csapatról információkat. Az ő autójukban is lesz CB-rádió, s ezen keresztül is tudják majd tartani a kapcsolatot a külvilággal. Bár sok támogató sorakozott fel mögöttük, még mindig szívesen fogadják a segítséget.

Gergő sokfelé autózott már, de ilyen hosszú túrát még nem tett meg, míg Bálintnak Olaszország volt a legtávolabbi pont, ameddig a volán mögött eljutott.

– Egyre többször jut eszünkbe a rajt, igaz, ezzel még a sok teendő miatt annyira nem is tudtunk foglalkozni. Még mindig jönnek elő olyan dolgok, amelyekre nem számítunk. Várunk még egy kijelzőt, ami ha nem érkezik meg hamar, másikat kell rendelni. Az a tervünk, hogy különösebb probléma nélkül elérjük a célt – jegyezte meg Petrovszki Gergő.

Közvetítők nélkül eljuttatni az adományokat a rászorulóknak

A Budapest–Bamako jótékonysági alapkoncepciója az, hogy közvetítők nélkül, közvetlenül juttassák el adományaikat a rászorulóknak, ezúttal a világ egyik legszegényebb országába, Sierra ­Leonéba.

Tíz esztendeje, 2009 óta minden évben elkíséri a mezőnyt egy kamion, amelybe az indulók adományai kerülnek. A kamiont az Afrikai Magyar Egyesület önkéntesei töltik meg gyógyszerekkel, tanfelszerelésekkel, varrógépekkel, biciklikkel, orvosi műszerekkel, játékokkal, ruhákkal, napelemekkel, víztisztító berendezésekkel és hasznos tárgyakkal, amiket az indulók adományoznak.

Már tesztelték a járgányt A közelmúltban Petrovszki­ Gergőék végeztek egy rövid­, néhány 100 kilométeres teszt­utat. Feltettek egy trélerre két kisebb autót, és így 3,5 tonnát vontatva emelkedőkkel tűzdelt úton közlekedtek, hogy lássák, mennyire bírja a motor és a hajtáslánc a komolyabb igénybevételt. A teszt sikeres volt, az eredmények jók lettek.

