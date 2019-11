Már készül az olimpia évére Márton Anita

A dohai világbajnoksággal befejeződött az idei versenyszezon Márton Anita számára, aki kis pihenőt követően már bele is vágott a felkészülésbe. Olimpia éve következik, vagyis van miért dolgoznia a Kopp Békéscsabai AC súlylökőjének, akit a minap klubja évzáróján kérdeztünk.

– Ennyi idő elteltével már összegezni lehet a dohai világbajnokságon történteket. Mennyire elégedett az ötödik hellyel?

– A verseny után azért el voltam keseredve, hiszen szerettem volna 19 méter fölötti eredményt lökni (Anita 18,86 méteres eredménnyel zárt – a szerző), mert tényleg úgy éreztem, hogy egy nagyon jó felkészülés volt a hátam mögött. Jól mentek az edzések, a sérülést sikerült elfelejtenem. Szerettem volna egy jobb eredményt elérni, ami most nem jött össze, de azért sok pozitívum volt az idei esztendőmben. Erőnlétben sikerült előrébb lépni, ami úgy gondolom, hogy az olimpia előtt egy szuper dolog. Technikai hibák adódtak, de ez a sérülés után valamennyire természetes szokott lenni.

– Sikerült-e megfelelően kipihennie magát?

– Most már több mint egy hónap eltelt a dohai világbajnokság óta, amit csökkentett mennyiségű edzések követtek. Egy hét teljes pihenőt kaptam, amit a férjemmel igyekeztünk is kihasználni. Ez most idén először egy aktív nyaralás volt, végig túrázással telt. Sikerült teljesen kikapcsolni, kipihennem magam fizikálisan is. Bár ez elég rövid idő volt a pihenésre, de legalább magasabb szintről lehet elkezdeni az alapozást. Mindennek megvan az előnye, de a hátránya is.

– Hogyan épül fel a felkészülés?

– Nagyjából hasonló lesz a felépítése a korábbiakhoz, a november, a december és a január lesz az alapozási időszak a megszokott szegedi helyszínen, illetve ahogy már a korábbi években is lenni szokott, a karácsony előtti időszakban Békéscsabán dolgozunk majd két hetet az edzőmmel, Eperjesi Lászlóval. Január második felében kezdődik majd meg a fedett pályás versenyszezon, de egyelőre még nem tudom, hogy hol, milyen versenyek lesznek és hogy hol, milyen számokat terveznek. Az első lépcsőfokot majd a nanjingi fedett pályás világbajnokság jelenti. Azután egy újabb, de már nagyon rövid alapozó időszak következik, majd májusban indul újra a versenyszezon, melynek csúcspontját az augusztus eleji tokiói olimpiai jelenti. Rá három hétre kerül sor a szabadtéri Európa-bajnokságra. A lehetőségekhez mérten a Gyémánt Liga-sorozatban is szeretnék majd részt venni.