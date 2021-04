Már az Európa-bajnokságra készül Hosszú Katinka gyulai legyőzője

Az idei felnőtt országos úszóbajnokság legfiatalabb aranyérmese Veres Laura, a Gyulai Várfürdő 15 éves versenyzője lett, aki a 200 méteres gyorsúszásban két percen belüli idővel nyert, és többek között megelőzte a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát is. Érdekesség, hogy egy februári felmérőversenyen ezen a távon ugyancsak megelőzte Hosszú Katinkát, és a többszörös junior-Európa-bajnok, felnőtt-Eb-ezüstérmes Késely Ajnát a tehetséges fürdővárosi úszólány.

Veres Laura így emlékezik vissza a Duna Arénában rendezett országos bajnokságra: – Mivel az olimpiai időrendnek megfelelően rendezték az idei felnőttbajnokságot, a selejtezőket délután tartották. Itt 200 gyorson 1:59,14-es új egyéni csúccsal a legjobb eredményt értem el, így másnap délelőtt a döntőben a négyes pályáról rajtolhattam. Amikor megláttam, hogy nincs ott Késely Ajna az indulók között, kicsit megkönnyebbültem, de természetesen voltak még erős ellenfelek, hiszen Hosszú Katinka, Verrasztó Evelin és a szegedi Fábián nővérek is mind kiváló úszók. Az első ötvenen Hosszú nagy iramot diktált, így ő vezetett. Száznál már én voltam az élen, és az utolsó ötven méteren lefiniseltem az Európa-­bajnok Verrasztó Evelint is. Bár az előző napi idő nem sikerült,

végül egyedüli két percen belüli versenyzőként, 1:59,60-nal lettem országos bajnok.

Arra a kérdésre, hogy mit vár ebben az évben, a következőket mondta a tehetséges sportoló: – Sós Csaba szövetségi kapitány jelölt a májusi, Budapesten megrendezésre kerülő Európa-bajnokságon induló magyar csapatba. A 200 gyors mellett a 4×200 méteres gyorsváltóban is szerepelhetek majd a kontinens­viadalon, és titokban reménykedem abban, hogy kijuthatok a tokiói olimpiára is. Úgy gondolom, hogy Jakabos Zsuzsával, Hosszú Katinkával és Késely Ajnával egy ütőképes 4×200-as magyar gyorsváltót alkothatnánk az olimpiára, de természetesen a döntés a szövetségi kapitány kezében van. Az idén először július elején a római junior-Eb-n állok rajtkőre. A most 200 gyorson elért egyéni csúcsommal vezetem az idei európai juniorranglistát. Egyéniben és a 4×200-as gyorsváltóban is esélyesek vagyunk akár a végső győzelemre is, de a dobogónak meg kellene lenni. Ezt követően, ha kijutok, jöhet a tokiói olimpia, majd augusz­tus végén Kazanyban a junior-világbajnokság.

Az Erkel Ferenc Gimnáziumban tanuló Veres Laura napi programja így alakul: – Reggel ötkor felkelek, majd hattól nyolcig úszóedzés következik. Az online oktatás kilenckor kezdődik. Az iskolában és a családban is minden támogatást megkapok a felkészüléshez. Hetente négyszer van másfél órás konditermi edzés, majd délután fél háromtól ötig ismét úszóedzés következik.

Ha van egy kis szabadidőm, akkor szívesen olvasok könyveket.

Edzőim – Tóth András és az erőnléti tréner, Juhász Jácint – mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél jobb legyek, és én igyekszem a foglalkozásokon kihozni magamból a legtöbbet.

A tehetséges fiatal fürdővárosi úszólány edzője, Tóth András így emlékezik vissza a márciusi országos bajnokságon történtekre: – Titokban két percen belüli időt vártam Laurától, illetve azt, hogy ezzel felállhat a dobogóra, ám tanítványom felülmúlta a várakozást, és több évtized után megszerezte a gyulai úszósport számára a felnőtt ob-n az aranyérmet. Azzal, hogy legyőzte Hosszút, és korábban a felmérőn Késelyt is, azt bizonyította, hogy jó úton járunk. A munkánkat elismerik, ezt igazolja, hogy Laura ilyen fia­talon bekerült a felnőtt-Eb-csapatba, és még esélye van arra is, hogy kijusson a tokiói nyári olimpiára. Tudomásom szerint több gyulai kötődésű sportoló járt az elmúlt évtizedekben olimpián, de gyulai egyesület sportolójaként még senki sem jutott ki az ötkarikás játékokra. Nagy öröm lenne számunkra, ha tanítványom ott lehetne a Japán fővárosban. Laura egyébként április második felében Tenerifére utazik, ahol többek között Milák Kristóffal és Hosszú Katinkával együtt edzőtáborozhat.