Majdnem ismételt a Gyulai Húskombinát csapata

A maga nemében nem akármilyen sikernek számított három évtizeddel ezelőtt, hogy a városi nagypályás labdarúgó-bajnok­ságban szereplő Gyulai Húskombinát csapata a Doboz, a Dévaványa, a Gyomaendrőd, végül a Tarhos kiverésével bejutott a Magyar Kupa legjobb 128 együttese közé. A nagy menetelésről korábbi számunkban már megemlékeztünk. A fürdővárosi csapat az 1993/94-es szezonban ismét megpróbálkozott a bravúrral, végül – ha hajszállal is, de – lemaradt a főtábláról.

A nagyvállalat nagypályás csapatát a szakszervezet és a cég vezetése is támogatta. A Gyulai Húskombinát vezetése és a szakszervezet biztosította az együttes számára a felszereléseket, illetve üzemeltette a pályát, az egyetlen kikötés az volt, hogy a csapat kétharmadát az üzem dolgozói tegyék ki.

Az 1993/94-es Magyar Kupa-­kiírásban az Újkígyós ellen 4–0-s győzelemmel, majd a Kétegyháza ellen 4–2-es sikerrel jutottak túl. Ezt követően az NB III.-as Gyulai SE együttesét kiejtő Méhkeréki SE várt a húsosokra. Ahogy a négy évvel korábbi nagy menetelés idején, most is több száz néző volt kíváncsi a végig küzdelmes találkozóra, a 0–0-s döntetlen az alacsonyabb besorolású Húskombinát gárdájának a továbbjutását eredményezte.

– Gyulai alakulatként egyedül maradtunk talpon a kupasorozatban, és igazi amatőr hobbicsapatunknak a következő mérkőzésen már az országos százhuszonnyolcas főtáblára való jutás volt a tét – emlékezett a Kecsesnek becézett akkori csapatkapitány, Szombati László. – A Békéscsabai MÁV-tól elszenvedett öt–egyes vereség dacára szégyenkezésre nem volt okunk, mert megint messzire jutottunk. Négy év után majdnem sikerült másodjára is a Gyulai Húskombinát számára a főtáblára jutás.

A csapat – melynek sorában Szombati mellett egyebek között olyan kiválóságok szerepeltek, mint Dávid Imre, Himer József, Királyvári Károly, Balogh Imre, Nyíri István – két ilyen nagyszerű sorozat után már úgy érezte, közel a harmincöt-negyvenes éveihez, a nagypályás bajnokságot és a Magyar Kupát együtt már nem fogják bírni, ezért sejtették, hogy a hazai kupában hasonló sikerek már nem várnak rájuk. Ezek az eredményes mérkőzések azonban örökre bevésődtek a csapat és a futballt szerető gyulai emberek emlékezetébe.

A csapatkapitány elmondta még, hogy a gyulai városi bajnokságban továbbra is részt vettek.

– Több fiatalabb játékosunk később megye egyes és megye kettes csapatokban folytatta sikeres pályafutását. Nekik ez a városi együttes a továbblépésre, kiugrásra teljesen megfelelő volt. A csapat idősebb játékosai még tíz-tizenöt évig fociztak. Három-négy játékos – közel a hatvanas éveihez – még ma is old boys csapatokban rúgja a labdát. Sajnos több régi társunk már eltávozott közülünk, rájuk tisztelettel és méltósággal emlékezünk. Most szeptemberben a sikercsapat tagjai egy vacsorával egybekötött találkozót tartanak, felelevenítve a harminc évvel ezelőtti Magyar Kupa-sikereket.