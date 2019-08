Magyar bajnokságon versenyeznek a világkupa előtt

A tornászoknál az országos bajnokság vezeti fel a Szombathelyen megrendezendő HunChallenge Torna Világkupát.

A Magyar Torna Szövetség információi szerint Bácskai Csenge, Székely Zója, a békéscsabai klubot képviselő Makra Noémi, valamint Schermann Bianka is indul az országos bajnokságon. Ők valamennyien ott lesznek a világkupán is, melyre többek között a többszörös világkupa-győztes ukrán Angelina Radivilova is szerekhez lép.

A férfi mezőnyből a szombathelyi világkupán indulók közül Vecsernyés Dávidot, Ryan Sheppardot és Babos Ádámot láthatja a közönség a Prolan országos bajnokságon.

A Prolan országos bajnokság augusztus 30-án kezdődik és szeptember 1-éig tart. Az ob helyszíne a budapesti tornacsarnok lesz, a HunChallenge torna világkupát – melyre több mint harminc országból várnak tornászokat – pedig szeptember 6. és 8. között rendezik meg a vasi megyeszékhelyen, az Aréna Savariában.