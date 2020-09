Maglódi és nyíregyházi siker született Sarkadon

Szombaton rendezték meg a Nemzeti Vágta sarkadi előfutamát, a Viharsarki Vágtát, a korábbiaktól eltérően nem az Anti úton, hanem a Hargita sétányon.

Tizenegy település nevezett a megmérettetésre, így Békés megyéből Sarkad, Békéscsaba, Vésztő, Doboz, Elek, Mezőgyán, Kötegyán és Kétegyháza, valamint Őcsény, Maglód és Nyíregyháza.

A sarkadi fináléba négyen kerültek be: Makoviczki Zoltán Mangó nyergében Mezőgyánt képviselve, Fettik József Jázmint hajtva Kétegyháza színeiben, illetve Maglód és Nyíregyháza. A lovak és a zsokék két és fél körön keresztül száguldoztak, mielőtt célba értek, és Maglód nyert, megelőzve Nyíregyházát, Kétegyházát és Mezőgyánt.

A kishuszárok is ringbe szálltak, ők másfél kört tettek meg a pályán. A sarkadi döntőbe bekerült Madaras, Felsőpakony, Nyíregyháza és Békéscsaba, és a leggyorsabbnak a Nyíregyházát képviselő Garai Roland bizonyult Bolero nyergében, mellette még Madaras lovasa és lova, Fülöp Daniella Blandina és Cuki jutott be a fővárosi fináléba, amit a Hősök terén rendeznek október közepén.

Váczi Erzsébet, a helyi Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület elnöke elmondta, egy év kihagyást követően és megváltozott helyszínen rendezték meg a Nemzeti Vágta sarkadi előfutamát. Annak keretében rengeteg lovasprogrammal várták az érdeklődőket, voltak bemutatók a csikósok révén, illetve megrendezték a megyei C-kategóriás kettes fogathajtó verseny kapcsán a döntőt is, amely Tóth Attila győzelmével zárult. Kiemelte, a lovasklub jelentős múltra tekint vissza, 35 éve alakult meg, és amíg nyáron fogathajtó versenyeket, addig télen szánhúzó viadalokat tartottak egykor.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen részt vett dr. Mokán István, Sarkad polgármestere is. Lapunk kérdésére elmondta, Sarkadon nagy, tízezer lelkes családban gondolkodnak, amelynek fontos tartópillérei a lovasok, a lovas sportok szerelmesei. A klub az elmúlt évtizedekben kiváló közösséget kovácsolt nemcsak a városban, hanem Békés megyében, sőt a határon túl is. Sarkadon nem képzelhető el olyan rendezvény, amelynek ne adna valamilyen keretet egy-egy lovasprogram, ilyen a családi majális is.

Hozzátette: rendező városként Sarkad szintén ott lesz Budapesten október 10-én és 11-én. Kiemelte, felemelő érzés Sarkad és a Békés megyei települések zászlóit látni a Hősök terén, a Nemzeti Vágta döntőjén, és közösen szurkolni a sikerért.