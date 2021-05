Magabiztosan nyert a Gyarmat

A Füzesgyarmati SK vasárnap a Gyöngyösi AK csapatát fogadta.

Füzesgyarmati SK–Gyöngyösi AK 3–2 (2–1)

NB III.-as-mérkőzés, Keleti csoport. Füzesgyarmat, 70 néző. V.: Dobai J. Füzesgyarmat: Fildan – Achim S., Lippai, Tóth O., Achim Á., Pataki – Karikás (Ramos, 77.), Shadi, Kis Sz. (Csörgő, 82.) – Popescu (Vajda, 85.), Cigan (Bereczki, 85.). Szakmai koordinátor: Boros Tibor, edző: Csillag László. Gyöngyös: Halasi – Tarnai, Gohér, Pölöskei, Földi – Márkus, Bartha (Molnár M., 61.), Csillik (Borbély, 61.), Eichenvalder – Bartusz, Németh Sz. (Gaal, 61.). Edző: Labancz Róbert.

Kezdettől nyomás alá helyezte a vendégeket a gyarmati együttes, ennek már a 13. percben meglett az eredménye, amikor is Achim Sebastian és Kis Szabolcs összjátéka után Cigan Cristian elé került a labda, aki a 11-es pontról a bal alsó sarokba belsőzött, 1–0. A hazai fölény ellenére a vendégek számára elegendő volt egyetlen hiba az egyenlítéshez. A 24. percben a félpályánál Tóth Olivér elcsúszott, így Bartusz egyedül vezethette kapura a labdát a bal szélen, eltolta a kifutó Fildan mellett is és a rövid sarokba helyezett, 1–1. Nem sokáig tarthatott azonban a gyöngyösiek öröme, mert a 32. percben jött az újabb gyarmati találat. Shadi szerzett labdát a félpályán, majd Achim Sebastiant dobta játékba, a szélső a hosszún érkező Cigan felé ívelt, aki közelről a hálóba fejelt, 2–1.

A második félidőt is a házigazdák irányították, és az 59. percben úgy tűnt pontot is tesznek a meccsre. Ügyes háromszögelés után Karikás tört kapura a jobb szélen, középre centerezett Ciganhoz, aki visszagurított Shadi elé, a középpályás pedig a tizenhatosról jobb külsővel, kapásból kilőtte a jobb felső sarkot, 3–1. A végén a hazaiak is kellettek a gyöngyösi szépítéshez. A 89. percben labdaszerzést követően a jobb szélen Molnár Marcellt hozták helyzetbe, aki ügyesen vette át a labdát, majd 15 méterről elemi erővel bombázott a kapufa segítségével a hálóba, 3–2.

G.: Cigan, a 13., a 32., Shadi, az 59., ill. Bartusz, a 24., Molnár M., a 89. percben. Jó: Cigan (a mezőny legjobbja), Achim Á., Kis Sz., Shadi, ill. Gohér, Földi, Pölöskei, Tarnai.

Boros Tibor: – A végeredmény egy kicsit csalóka. Igen komoly hibákra volt szükség a részünkről, hogy a számszerű eredmény szoros képet mutasson, ugyanakkor a támadó játékunk minőségi volt, a gólok mellett számos szép akciót is is fel tudtunk építeni. Továbbra is él a dobogós remény!

Labancz Róbert: – Egy komoly játékerőt képviselő csapat dolgát próbáltuk megnehezíteni, pici szerencsével pontot is szerezhettünk volna, de a meccs összképe alapján megérdemelt hazai győzelem született.

További eredmények: Putnok–DVSC II 3–3, Tállya–DVTK II 0–2, Eger–Balassagyarmat 0–1, Tiszafüred–Tiszakécske 1–1, Salgótarján–Cegléd 2–2, Mezőkövesd II–Kisvárda II 2–4, BVSC–Sajóbábony 3–1, Sényő–Tiszaújváros 0–0, Hatvan–Jászberény 0–0.