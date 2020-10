Magabiztos gyarmati győzelem született idegenben

NB III.-as-mérkőzést játszott vasárnap a Gyöngyösi AK és a Füzesgyarmati SK.

Gyöngyösi AK–Füzesgyarmati SK 1–3 (0–3)

NB III.-as-mérkőzés. Gyöngyös, 110 néző. V.: Takács Á. Gyöngyös: Szalay – Tarnai, Bartha (Földi, 69.), Gohér, Telinger – Gaal (Gazdag, 79.), Márkus Marcell (Csillik, 64.), Borbély, Bartusz (Májer, 87.) – Pölöskei, Molnár M. (Botos, 64.). Vezetőedző: Simon Antal. Füzesgyarmat: Ferenczi – Achim S. (Erdős-Balizs, 86.), Lippai, Szabó R., Achim Á. – Ramos (Tóth O., 78.) – Vajda (Balogh G., 46.), Kis Sz., Shadi (Árvai, 89.), Cigan (Sundas, 46.) – Popescu. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Csillag László.

Ahogyan az várható volt a gyarmatiak kezdettől nyomás alá helyezték a Gyöngyöst és az első góljuk sem váratott sokáig magára. A 10. percben Achim S. jobb oldali beadását a hosszún érkező Cigan fejelte kapura, a lesipuskás Popescu Robert pedig csukafejessel segített célba juttatni a labdát, 0–1. Félórányi játék után növelte előnyét a nyomasztó fölényben játszó vendégcsapat. Egy megszerzett labdával Vajda indította a leshatáron kilépő Popescut, aki éles szögből nem lövést választott, hanem visszapasszolt a 11-es pont tájékán érkező Hussein Shadinak, aki a jobb sarokba belsőzött, 0–2. A félidő végére is jutott gyarmati találat Cigan Cristian révén, aki előzőleg ugyan cserét kért, de a 16-os bal sarkánál elé került a labda, és 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 0–3.

A szünetben kényszerű kettős cserét hajtott végre a sárréti együttes, amely a második játékrészre két gólerős szélsője nélkül a biztonságot tartotta szem előtt. Csendesen folyt a játék, a házigazdák így sem tudtak helyzetig jutni, végül azonban egy büntetőből összejött számukra a szépítés, amelyet a 88. percben az egykori gyarmati labdarúgó, Pölöskei Péter értékesített, 1–3. G.: Pölöskei (11-esből) a 88., ill. Popescu, a 10., Shadi, a 30., Cigan, a 43. percben. Jó: Gohér, Pölöskei, Telinger, ill. Lippai, Shadi, Popescu, Achim Á.

Boros Tibor: – Bíztam benne, hogy édes teher lesz a játékosainknak a dobogóra lépés lehetősége. Az első félidő teljesítménye igazolta, hogy a tét pozitívan hatott a teljesítményre. A szünetben kényszerű cseréket hajtottunk végre, később pedig további játékosoknak is pihenőt adtunk, de most ez is belefért, nem szeretnék rajta különösebben fennakadni.

További eredmények: DVSC II.–Putnok 0–1, Sajóbábony–BVSC 2–4, Cegléd–Salgótarján 3–0, DVTK II.–Tállya 2–1, Jászberény–Hatvan 3–2, Tiszaújváros–Sényő 2–3, Tiszakécske–Tiszafüred 2–1, Kisvárda II.–Mezőkövesd II. 3–2. A Balassagyarmat–Eger találkozót későbbre halasztották.