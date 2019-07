Magabiztos csabai siker született

Békéscsaba 1912 Előre–CS Crisul Chisineu-Cris (román) 4–0 (2–0).

Nemzetközi felkészülési mérkőzés, Békéscsaba, Kórház utca (zárt kapuk mellett).

V.: Takács T. Békéscsaba: Ribánszki – Szalai, Farkas M., Szélpál N., Mészáros M. – Bidzilya, Király, Pantovics, Faragó – Máris, Kovács Á.

Játszott még: Uram (kapus), Pilán, Nagy S., Károly, Varga T., Ilyés, Gréczi M., Wieland, Negrut.

Vezetőedző: Schindler Szabolcs. Crisul: Zamfir – Onutan, Sabau, Calvin, Birau – Ember, Marmaneanu, Suslak, Matelica – Pit, Codrea.

Játszott még: Paccalau, Vasinc, Modam, Ciormei.

Vezetőedző: Abrudean Adrian.

Vasárnap délután az augusztus 4.-ei bajnoki rajtra készülő Békéscsaba 1912 Előre NB II.-es csapata a román III. ligás CS Crisul Chisineu-Cris együttesét fogadta zárt kapuk mellett.

Az első negyedórában a békéscsabai fölény gólokban is megmutatkozott, a 11. percben Máris szerzett vezetést, majd négy perccel később Pantovics is betatált. A folytatásban is a lila-fehérek irányították a játékot, több helyzetük is volt, de azok kimaradtak. A román együttes is vezetett néhány támadást, de a kapu előtt elfogyott a vendégek tudománya.

Fordulás után a cserék is lehetőséget kaptak mindkét oldalon. Az 56. percben Calvin öngólt vétett, majd a 60.percben Gréczi Márton növelte a házigazdák előnyét. A csabaiaknál bemutatkozott két próbázó, a legutóbb a Vácban kölcsönben szerepelt mezőkövesdi középpályás, Wieland Dominik, és a kisvárdai támadó Negrut Sergio.

A küzdelmes mérkőzésen a békéscsabaiak sikere megérdemelt, de a jövőben még védekezésben, és támadásban is tovább kell javítani a csapat játékát.

G.: Máris, a 11., Pantovics, a 15., Calvin (öngól), az 56., Gréczi M., a 60. percben.