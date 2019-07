Magabiztos csabai győzelem született

EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE–Kecskeméti NKSE 36–24 (15–10).

Felkészülési női mérkőzés, Békéscsaba, 150 néző. V.: Nagy F., Túróczy.

Békéscsaba: Balogh – Kovács A. 10, Barján 4, Marincsák 5, J. Agbaba 5, Vukajlovics 8, Bottó 3. Cs.: Horvát D., Csizmadia (kapusok), Dombi K. 1. Mézes.

Vezetőedző: Horváth Roland.

A Kecskemét legjobb dobói: Pénzes 8, Gulyás 5, Orell 5.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc. Hétméteresek: 3/0, ill. 5/2.

A pénteki találkozón a békéscsabaiaknál nem szerepelt a sérüléssel bajlódó Szögi Tímea, és Giricz Laura, valamint a felnőtt válogatott törökországi edzőtáborában készülő Kopecz Barbara, és a bakui EYOF-en a leány ifjúsági válogatottban szereplő, Kukely Anna.

Az NB I B-s vendégek kezdtek jobban, és a 6. percben 3–0-ra vezettek, miközben a hazaiak ziccereket rontottak. Nem volt véletlen, hogy Horváth Roland már ekkor időt kért, és próbálta megnyugtatni tanítványait. A lila-fehérek első gólját a 8. percben a nyáron igazolt szerb válogatott beállós, Jelena Agbaba szerezte.

A folytatásban jobban koncentráltak a békéscsabai lányok, és a 12. percben egyenlíteni tudtak (4–4). Három perccel később már a hazaiaknál volt az előny, a kecskemétiek egykoron Orosházán dolgozó mestere, Varga József 7–5-nél időt kért.

A lila-fehéreknél Vukajlovics és Kovács Anett járt élen a gólszerzésben, de a csabaiak másik újonca, a sérülése után visszatért, Barján Bianka is ügyes dolgokat mutatott be. Az első félidő végén a házigazdák ötgólos előnyét mutatta az eredményjelző.

Fordulás után Vukajlovics és Kovács Anett rendre betalált, így a 38. percben már kilencgólos volt a lila-fehérek előnye. A vendégeknél a korábban Békéscsabán is megfordult Pénzes Laura lőtte a gólokat. miközben Horvát Dorina két hétméterest is védett. A hazaiak tartották a nyolc-tiz gólos vezetést, több ügyes akciót is vezettek, miközben bosszantó hibákat is vétettek.

A hajrában gyors indítások után a B-válogatott békéscsabai jobbszélső, Kovács Anett volt elemében, aki a mezőny legeredményesebb játékosa lett, tíz góljával. A lila-fehérek végül tizenkét góllal nyerték az új szezon első teszt-mérkőzését.

Horváth Roland: – Jól szolgálta a csapat felkészülését a találkozó. Láttuk a hibákat, és azok kijavításán kell dolgoznunk a jövőben.