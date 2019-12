Magabiztos békési siker született a megismételt találkozón

Az NB I. B-s férfi kézilabda-bajnokság 5. fordulójából óvás után megismételt találkozót pótolt a kiesés által is veszélyeztetett nyíregyházi és békési csapat szerda este. A viharsarki alakulat az október 12-i csatát egy góllal nyerte, most pedig héttel verte a szabolcsiakat, ezzel pedig helyet is cserélt vele a tabellán.

Nyíregyházi KC–Optimum Solar-Békési FKC 23–30 (12–16) NB I. B-s férfi–mérkőzés. Nyíregyháza, 120 néző. V.: Kovács T., Mándli B. Békés: PAJKÓ – Csuka, HASZILLÓ 5, MORVA 4 (3), SZÉKELY 3, FERENCZI 5, FEDOR 4. Cs.: Borbély, Takács (kapusok), GÁL 4, DÉNES 3, Kecskés, Bátky P., Kiss R., Boda, Megyeri 2 (1). Edző: Papp Bálint. A Nyíregyháza legjobb dobói: Varga 6 (1), Dobó 3, Erdős 3 (2).

Kiállítások: 14 perc + Nyitrai kizárva, ill. 16 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/5. A találkozó elején inkább a hazaiak akarata érvényesült, ami egy-kétgólos vezetésükben is megmutatkozott. A félidő közepéhez érkezve egyenlítettek a vendégek, akiken már ekkor látszott az extra elszántság. Az utolsó tíz percre is kitartott ez a lendület, így a félidő végén már megnyugtató előnnyel térhetett pihenőre a békési csapat. A második játékrész elejét is jól kezdte a vendégcsapat, amely Pajkó remek kapusteljesítményével a 40. percre már hét góllal vezetett (14–21). A szabolcsiak több mindennel próbálkoztak a felzárkózás érdekében, de ezen a napon a látogatóknak mindenre volt hathatós válaszuk, így rég nem látott jó játékot nyújtva, a vártnál lényegesen könnyebben jutottak az értékes két ponthoz. Papp Bálint: – Elismerésem a fiúknak! Ma igazán egységesek voltunk, mindenki átérezte a mérkőzés fontosságát, és a jó egyéni teljesítmények mellett nagybetűs csapatként dolgoztunk a pályán.