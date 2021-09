Machata Béla: nem a maraton a nehéz, hanem odáig eljutni

A járványhelyzetből fakadó bizonytalanság miatt több hónapos csúszással, augusztus 29-én rendezték meg a lettországi Riga Marathont. A nemzetközi futóversenyen hazánkat Machata Béla, békéscsabai futó képviselte a 42 kilométeres távon. A sportolóval beszélgettünk a kezdetekről, a koronavírus árnyékáról, a versenyről, illetve arról, hogy miként lett egy hegyekbe született emberből a puszták és az Alföld szerelmese.

Machata Béla Székesfehérváron született és már gyermekkora óta szoros kapcsolatot ápol a sporttal, mint aktív kikapcsolódással. Miután megtanult járni, már rögtön a hegyek felé vette az irányt, ahol családi túrázással, kirándulással alapozta meg később hasznosnak bizonyuló állóképességét.

Minden adott Békésben egy futónak

Miután megnősült, Békéscsabára költözött és legfontosabb teendői közé került, hogy találjon magának egy új sportolási lehetőséget.

– Már 2001-ben home office-ban dolgoztam, mint értékesítési vezető, így áthoztam az irodámat Békéscsabára. Miután ideköltöztem, a hegyek már nem voltak karnyújtásnyira, de szükségem volt aktív pihenésre. Zahorán János ultramaratonistával ekkor ismerkedtem meg, ő tanácsolta, hogy próbáljam ki a futást, vegyek egy pár futócipőt

– mesélt Machata Béla a kezdetekről.

A sportoló hamar rájött, hogy Békésben nagyon jó a futóélet, sűrűn találkozhatunk közkutakkal, így egyedül is futhatunk 30-40-50 kilométereket, bőven áll rendelkezésre frissítő.

– Magával ragadott a miliő, hiszen ezért az élményért nem kell órákat utazni, a remek úthálózat adott, a futók közössége is kiváló

– tette hozzá.

Machata Béla kitért a kezdeti nehézségekre is. Elmondása szerint a hegyek hiánya, a monotonitás, valamint a kevés árnyék triumvirátusa okozta a legnagyobb fejfájást, ám ezekkel néhány hónap alatt megbirkózott.

Kikapcsolódásból kemény munka

– Ezután jött az ötlet, hogy nézzek valamilyen versenyt. 2011-ben futottam az első félmaratonomat, utána azt mondtam, ha 100 perc alá megy a félmaratonom, emelhetjük a tétet. A 2015 óta pedig már évente 4-5 maratont is teljesítek – ecsetelte.

Elmondása szerint az utóbbi időszak kiváltképp nehéz volt a koronavírus miatt, de szerencsére hazánkban az individuális sportot nem korlátozták.

– Több helyen, ahol jártam, szigorúbb feltételekkel találkoztam

– jegyezte meg.

Machata Béla elárulta, hogy felkészülés során 2/3 távokkal edz, a verseny távját csak a megméretésen futja le.

– Ha félmaratonra készülök, akkor 14 kilométereket teszek meg, ha maratonra, akkor a versenyt megelőző hetekben többször is lefutom a 28 kilométert. Utóbbi többnyire a Lencsési lakótelep és a Gyulai Vár közötti távot jelenti oda-vissza. A verseny előtti utolsó hét már a regenerációról szól, a maraton előtti három napban lefutok egy 10 kilométeres, átmozgató távot – avatott be a sportoló.

Riga a koronavírus árnyékában

A lettországi Rigába először 2012-be jutott el, azóta évente felkeresi a régiót.

– Egy idő után arra gondoltam, miért ne köthetném össze a kellemest a hasznossal. Tehát úgy időzítettem a munkámmal járó kiküldetést, hogy futhassak is

– mesélte.

Machata Béla legutóbb a harmadik maratonját teljesítette Rigában, ugyanis 2017-ben és 2018-ban is bizonyított már a megmérettetésen. Az idei versenyre már 2019 decemberében regisztrált. A koronavírus-járvány miatt annyira bizonytalan volt a helyzet, hogy csak két héttel a verseny előtt kaptak zöld lámpát a rendezők.

– Nagyon korán volt a verseny rajtja, reggel 7-kor. Ilyenkor még egy Riga méretű város is alszik és bizony még akkor is sötét volt, amikor elindultunk a szállodából. De közeledve a rajtzóna felé, mindenkitől érkezett egy-egy kedves szó, egy kis biztatás, vagy egy elismerő biccentés – számolt be az ez évi verseny rajtjáról a sportoló.

Mint megtudtuk, a Riga Maraton útvonala évről évre változik, és a sportolók a kemény munkáért cserébe mindig egy kikapcsoló, már-már felüdítő városnézést kapnak, melyet a fenyő- és nyírfák alkotta zöldterületek, és a kellemes, sós tengeri levegő fokoz.

Machata Béla azt is elárulta, hogy a versenyen több ezren szoktak részt venni, ám idén 6-700-an indultak neki a távnak.

Sokaknak nem jutott lehetőség, mivel országuk vörös zónába került.

– A hazai futók mellett sokan jöttek Észtországból, Litvániából, Svédországból, Finnországból. E mellett nagy létszámú lengyel, brit és német résztvevővel is találkoztam. A férfi felnőtt mezőnyben én képviseltem Magyarországot, 3:49:49-es teljesítési idővel végeztem – összegezte a futó.

A sportoló úgy véli, hogy a verseny már önmagában egy nagy adrenalinlöket, egy örömünnep.

– Többen azt mondják, hogy a maratont nehéz lefutni, de szerintem oda eljutni az igazi nehézség

– emelte ki.

Az idei versenyt is kemény felkészülés előzte meg, amiben a sportolónak többen is nagy segítséget nyújtottak.

– Ezúton szeretnék köszönetet mondani feleségemnek Machata Anitának, barátomnak Somogyi Tibornak, valamint futótársaimnak, Zahorán Jánosnak és Görgényi Andrásnak, hogy segítettek célom elérésében – tette hozzá.

Hogyan tovább?

Machata Bélát megkérdeztük a jövőről, terveiről is. Mint elmondta, szeretné tartani az évi 4-5 maratont, de szívesen kipróbálná magát az ultrafutásban is, váltóval, társaságban, esetleg kis tereppel kombinálva.

– És hogy részt veszek-e újabb Riga Maratonon? Lettországból hazafelé a rádióban kétszer is felcsendült ugyanaz a dal a Queentől. The show must go on!

– zárta beszélgetést a sportoló.