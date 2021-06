Luca Békéscsabán marad

Március közepén kezdte el az intenzívebb edzéseket Márton Anita, a Békéscsabai Atlétikai Club világbajnok súlylökője, aki néhány napja éppen a viharsarki megyeszékhelyen versenyzett újra egy év után, igaz, nem súlylökésben, hanem diszkoszvetésben.

– Hol tart a munkával? – kérdeztük a békéscsabai verseny után a 32 éves atlétát.

– Minden a terv szerint alakul, túl vagyunk egy munkás, sok és kemény edzéssel tarkított héten. Edzőmmel, id. Eperjesi Lászlóval igyekszünk az erőállapotot a lehető legnagyobb szintre emelni. A hétvégi országos bajnokságra kicsit rápihenünk majd. Az edzéseken tizenhat méter fölött löktem, az ob-n már szeretnék tizenhét fölé kerülni. Sokéves tapasztalat, hogy mennyire fontos a formaidőzítés, amire most is nagy hangsúlyt fektetünk. Most kemény munkában vagyok, s kicsit rövid volt az idő. Azért is szeretem a diszkoszt, mert egy más jellegű mozgást kíván, mint a súlylökés, de mégis – ahogy pénteken Csabán is – érezhettem egyfajta versenyhangulatot. A hét hét napjából hatot edzek, jó, hogy bele tudunk csempészni egy kis változatosságot.

– Az elmúlt hetekben nem érkeztek túl kedvező hírek Japánból, ráadásul a szigetországiak jelentős része elutasítja az olimpiát. Nem bizonytalanították el ezek az információk?

– Biztos vagyok benne, hogy meg fogják rendezni, sok időt és pénzt fektettek bele. Érdekes olimpia elé nézünk, az biztos, hangulatában nem lesz olyan, mint a riói, de legalább megtartják. Nagy szigorúságot ígérnek, buborékban leszünk, emiatt a férjem és a kislányunk, Luca sem fog kijönni. A hotelből ugyanis se ki, se be nem lehet menni, s emiatt nem vállaltuk be a családtagok kiutazását. A tervek szerint öt-hat nap alatt fogom megjárni Japánt.

– És mi lesz az edzőjével, az áprilisban súlyos balesetet szenvedő id. Eperjesi Lászlóval?

– Abban reménykedünk, hogy velem tarthat, de van még kérdőjel, ugyanis a japánok semmiféle segítséget nem tudnak adni a közlekedésében (id. Eperjesi László bár már sokkal jobban van, de még ma is kerekesszék segítésével közlekedik – a szerző). Remélem, hogy Laci bácsi állapota továbbra is ilyen gyorsan javul.

– A kiutazásig még milyen versenyeken vesz részt?

– Az országos bajnokságot követően nem lesz már több, a győri Rába-kupára azért nem utazom, mert éppen akkor lesz Békéscsabán az olimpia előtti búcsúztatás. Edzőtábor még tervben van, amelyre lehet, hogy éppen Békéscsabán kerül sor. Várhatóan a magyar kiemelt súlylökőprogram U20-as és U23-as versenyzőivel együtt készülök majd.