Lónai Hajnalka: „Senkinek sem könnyű most”

Meghökkentő, felelőtlen a norvégok hozzáállása a koronavírus-járványhoz, még az elmúlt időszakban is tízezrével utaztak el a színes falusi nyaralókba vakációzni. Megerősítette ezt a hét éve Oslóban élő volt válogatott békéscsabai tornásznő, az áruházi munkája mellett edzőként is dolgozó Lónai Hajnalka is.

– A múlt héten egyik nap este hat órakor hívott a klub vezetője, hogy hét órától a hetente egyszer edző vegyes csoportoknak már nem kell megtartani a tréninget, csak a versenyzők edzhetnek tovább. Még aznap kaptam egy újabb telefont, hogy a vegyes csoportnak két hétig nem kell edzést tartani, majd másnap azt is közölték, hogy a versenyzőkre is ugyanez érvényes. Mindez azt jelenti, hogy jelenleg online dolgozunk, és küldjük az edzésterveket a gyerekeknek, hogy ne legyen akkora a kiesés – mesélte Lónai Hajnalka, és hozzátette, hogy Norvégiában is folyamatosan változik a helyzet. – Bezártak az óvodák, iskolák, rövidebb a nyitva tartás a centerekben. Ahol viszont én dolgozom, nem változott semmi azon kívül, hogy a kasszához állítottunk egy kisebb, térdig érő oszlopot, hogy távolságot tartsanak a vevők tőlünk, de valaki még így sem foglakozik ezzel, és „belemegy” az aurámba. Sajnos igen sokan a figyelmeztetések ellenére is elutaztak a norvég nyaralókba, a hyttékbe, pedig most mindenkinek otthon kellene maradni. Vannak, akik nem igazán veszik komolyan a karantént (a szabályok megszegőit két év börtönnel büntethetik – a szerző). Később már tekintetbe vették a büntetés lehetőségét. Viszont rengetegen önkénteskednek, vigyáznak mások gyerekeire, vagy segítenek ételt vásárolni az idősebbeknek, egyszóval próbálnak összefogni. Szerencsére itt abból a szempontból más a helyzet, hogy ugyanúgy fizetnek mindent, mintha dolgoznál, a szülő otthon tud maradni a gyerekkel anélkül, hogy aggódnia kellene a fizetése miatt. Elmondta, hogy a kézfertőtlenítőből készlethiány van, az élelmiszer boltokat megrohamozták. Sokan elkeseredtek, mert nem tudnak találkozni a szeretteikkel, mert vagy törölték a járatukat, vagy a kötelező tizennégy napos karanténban vannak.

– Úgy néz ki, hogy húsvétkor én sem tudok a Magyarországon élő szeretteimmel együtt lenni, ami nagyon elszomorít. Fogalmam sincs, hogy mikor is lesz ennek vége, mikor láthatom őket. Senkinek sem könnyű most.