Lila-fehér színű székeket kérnek a sportcsarnokba a szurkolók

A békéscsabai szervezett szurkolói csoportokat tömörítő Békéscsaba Fans a napokban közleményt tett közzé, melyben azt kifogásolja, hogy információik szerint a felújítás alatt álló békéscsabai városi sportcsarnok lelátója az eredeti tervekkel ellentétben nem a hagyományos lila-fehér, hanem kék-fehér színezést kap. Előbbi a Békéscsabai Előre NKSE, utóbbi a Békéscsabai RSE klubszíne.

A Modern Városok Program keretein belül megvalósítandó Sportok Háza projektet tavaly decemberben kezdték el az 1988-ban átadott városi sportcsarnokban. A külső homlokzatot néhány éve korszerűsítették, ám a csarnok belső állapota felújításra szorul. A beruházás során fejlesztik a szálláshelyeket, modern képzési helyszínt, új tereket hoznak létre, illetve a küzdőtér és a nézőtér is alapos rekonstrukción esik át.

A szurkolók is nagy örömmel fogadták a felújítás hírét.

„A látványtervek szerint a lelátó végre a klubhoz méltó, lila-fehér színekbe borul, amit nagy örömmel fogadott a város sportszerető közössége, köztük mi is” – fogalmazott közleményében a Békéscsaba Fans. „A sportcsarnokban még tíz éve sem vendégeskedő Békéscsabai Röplabda Egyesületnek azonban nem tetszett ebben a formában a látványterv, és kérvényezték Szarvas Péter polgármesternél, hogy a lelátó a BRSE-hez legyen öltöztetve, azaz kék-fehér székezést kapjon. Megdöbbenve hallottuk a hírt.”

Mint írják, a sportcsarnok megépülése óta a csabai kézilabda otthona, a klub színe már akkor lila-fehér volt, ami az egész város ismertetőjegye lett. Az Előre NKSE 1100 fős átlaggal úgy is az NB I. negyedik legnagyobb nézőszámával büszkélkedhet, hogy öt éve a kiesés ellen küzd, míg szerintük a BRSE csak a nemzetközi meccseken produkál ezres nézőszámot, a bajnokikon 2019-ben ez 950 fő.

„Az Előre NKSE a város csapata! Keretének 70 százaléka fiatal, saját nevelésű játékos, míg a BRSE-nél ez az arány 35 százalék. Tisztelettel kérjük Szarvas Péter polgármester urat – mint aki egyfelől polgármesterként is lila-fehér színekben képviseli Békéscsabát, továbbá, mint egykori előrés kézilabda-játékost és – szurkolót, hogy vesse latba befolyását, álljon ki azért, hogy a városi sportcsarnok legyen olyan, amilyet megérdemel: LILA-FEHÉR” – zárta közleményét a Békéscsaba Fans.

– Meglepve olvastam a közleményt, amely számos tárgyi tévedést tartalmaz. Kezdve a legfontosabbal: a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület részéről semminemű kérvény nem született Szarvas Péter polgármester úr irányába, mivel nem a BRSE kompetenciája az, hogy eldöntse, milyen színű székek lesznek a békéscsabai városi sportcsarnokban – reagált Baran Ádám, a BRSE elnöke.

– Sajnálatos módon a leírtak alkalmasak arra, hogy árkot ássanak a klubok és a szurkolók között. Jóval megalapozottabb információkra kellene hagyatkozni egy közlemény kiadásakor. A kézilabdaklubbal a napi munka során remek kapcsolatunk van, személy szerint büszke vagyok arra, hogy Mátéfi Esztertől és Bakó Botondtól kezdve Skaliczki Lászlón át Horváth Rolandig mindenkivel remek munkakapcsolatot ápoltam és ápolok, de ide sorolom Szabó Károlyt és Fülöp Csabát is, akikkel kölcsönösen segítettük egymás munkáját. Határozottan visszautasítom azokat a vádakat, hogy a Békéscsabai RSE ne tisztelné a nagy múltú Előrét, ez nem fedi a valóságot! A valós problémákról kellene beszélni, illetve azok megoldására fókuszálni. A csabai sportvezetők közül 2013-ban elsőként emeltem szót a városi sportinfrastruktúra-fejlesztések szükségességéért, büszke vagyok, hogy azóta számos projekt elindult, melyek tevékeny részese lehettem. Ezen beruházások támogatásához és előmeneteléhez nagyban járultak hozzá a BRSE egyedülálló hazai és nemzetközi sikerei is. Klubunknak határozott jövőképe van, szeretnénk folytatni a megkezdett értékteremtő munkát, felnőtt- és utánpótláscsapataink eredményeivel büszkeséget és örömet szerezni a sportbarátoknak.

Megkérdeztük Paláncz Györgyöt, a Békéscsabai Előre Női Kézilabda SE elnökét is.

– A felújítás 2018-as előkészítése során is az volt a vélemény, hogy a lelátón elhelyezett székek színe lila-fehér legyen, ez alapján készült el a látványterv is – mondta a klub első embere. – A megbízásnál a feltételek között szerepelt az is, hogy a székek lila-fehér színűek legyenek. Az eredeti tervek szerint azt tartjuk indokoltnak, hogy a székek viseljék az Előre NKSE klubszíneit.

Kerestük az ügyben Szarvas Pétert is, de kérdésünkre egyelőre nem érkezett válasz.