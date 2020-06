Lele távozik, Sakic érkezik

A napokban vált véglegessé, hogy az Orosházi FKSE-Linamar vezetése minden szándéka ellenére sem tudott megállapodni a balátlövő, Lele Ákossal a folytatást illetően, akit pótolni kellett. A gyors cselekvés eredményeképpen sikerült Bosznia-Hercegovinából leigazolni egy tehetséges fiatal játékost.

Az 1998-as születésű Aldin Sakic a boszniai Tuzlában született, 8 éves korában kezdett el kézilabdázni. A kezdetektől nevelőegyesületében, az RK Konjuh Zivinice kötelékében játszik, 2014-ben, alig 16 évesen került fel a klub felnőtt csapatába. A 195 centiméter magas, 90 kilogrammos játékos 2018-ban a nemzetközi porondon is megmérethette magát, a Challenge-kupában a harmadik körig jutott együttesével.

A balátlövő poszton játszó, ám irányító szerepkörben is bevethető Sakic a szakemberek szerint korosztályának egyik legígéretesebb bosnyák tehetsége, többszörös utánpótlás-gólkirály, de a felnőttek között is folytatta az eredményes játékot, az elmúlt szezonokban rendre 5 gól feletti mérkőzésenkénti átlagot produkált, amit remények szerint Magyarországon is folytatni fog majd.