Lehetőséget kíván adni a tehetséges fiataloknak

Négy évvel ezelőtt hagyott fel a játékkal, és még abban az esztendőben elkezdett edzősködni a Pénzügyőrnél. Hamar felfigyeltek rá Békéscsabán, a 2016–17-es szezonban Szasa Nedeljkovics mellé szerződtették másodedzőnek. A következő szezontól idén tavaszig már vezetőedzőként dolgozott, a fiatalokból álló MTK Budapest munkáját felügyelte, az új szezonban pedig már a Swietelsky-Békéscsabai RSE szakmai irányítása lesz a 36 éves Tóth Gábor feladata.

– Nehéz időszakban került Békéscsabára, hiszen még tart a járványhelyzet, amely nagyon megváltoztatta az életünket. Kihat majd a mindennapi munkára is, hiszen fokozottabb elővigyázatossággal kell az edzéseket, a mérkőzéseket megszervezni.

– Alkalmazkodni kell az új helyzethez, körülményekhez – mondta a dunaújvárosi születésű, korábbi válogatott Tóth Gábor. – A munkához Békéscsabán minden feltétel adott. Digitálisan ellenőrizzük a játékosokat, akik egyéni edzésterv alapján készülnek jelenleg is. Júniusban a magyar maggal már tervezünk néhány tréninget, hogy mire összeáll a teljes keret, mindenki megfelelő fizikai és technikai állapotba kerüljön. Úgy gondolom, hogy erre elegendő lesz az a pár nap. Júliusban pihenni fog a csapat, de azért a lányok nem hagyják teljesen abba a mozgást, mindez heti két-három napi elfoglaltságot jelent a játékosoknak. A teljes játékosállománnyal majd augusztusban kezdjük meg az alapozást a következő idényre. Ha hiányozni is fog egy-két játékos, akkor sem lesz gond.

– Vannak konkrét javaslatai arra vonatkozólag, hogy kikkel lehet megerősíteni a csapat keretét? A szakmai stábban kik lesznek a segítői az új szezonban?

– Igen, vannak, de nevekkel még nem tudok szolgálni. A vezetőkkel nagyon sokat dolgozunk azon, hogy kik lehetnek majd a megfelelő játékosok. Olyanok, akik nemcsak a játéktudásuk, hanem a személyiségük alapján is beleillenek a csapatunkba. A stáb kialakulóban van, a gerince már összeállt, de lesznek új szereplők is.

– Békéscsaba jó tanulóidőszak volt, három évvel ezelőtti távozásakor gondolta volna, hogy később vezetőedzőként tér vissza?

– A BRSE másodedzőjeként hasznos tapasztalatokkal gazdagodtam. Bíztam abban, hogy egyszer lesz lehetőségem ilyen patinás klubnál dolgozni. Az előző klubomnál – ahol csak magyar játékosok szerepeltek –, az anyagi kor­látok nem engedték meg, hogy nagyobb célokat fogalmazzunk meg, azonban jól sikerült a csapatépítés, kialakult egy jó kohézió az MTK-nál.

– Milyen edzőnek tartja magát, ha kell, keménynek, de egyben támogatónak is, vagy elsősorban a pedagógiát helyezi előtérbe?

– A mai viszonyok között egy edzőnek muszáj több oldalról is erősnek lennie. Fizikailag és gyorsaság terén, mentálisan, valamint taktikailag is fel kell tudnia készíteni a játékosait, mind a négy saját maga által támasztott elvárásnak meg kell felelnie. Meg kell követelnie a precíz munkát. Ha a játékosnak szüksége van a támogatásra, akkor meg kell találni a problémára a megoldást, s ha ez így van, az a kollektívát is előreviszi.

– „Agresszív, hatékony röplabdát, mentálisan és fizikálisan is erős csapatot építünk!” – jelezte a BRSE-vel kötött megállapodás aláírása után. Mit gondol, erre mennyire lesz alkalmas a jelenlegi – tudjuk –, még közel sem teljes játékoskeret?

– Ezen stratégia mentén haladva igazolunk majd játékosokat. Akik itt vannak, alkalmasak lesznek erre a feladatra, a célunk az, hogy egy húszéves játékos is át tudja venni ezt a mentalitást. Az MTK-nál is hasonló elvek alapján, hasonló hozzáállású játékosokkal dolgoztam együtt. A legfontosabb célunk, hogy a fiataljainknak játéklehetőséget biztosítsunk akár egész mérkőzéseken is, hiszen csak így tudnak fejlődni.