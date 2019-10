Legyőzték a tavalyi bajnokot

Vasas Óbuda–Békéscsabai RSE 2:3 (–23, 30, –19, 8, –10).

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Budapest, Folyondár utca, 600 néző. V.: Ujházi Mónika, Mezőffy. Vasas: Ana Tiemi 6, Török 12, Kalicsanin 5, Kjelstrup 1, DÉKÁNY 14, ABDULAZIMOVA 12. Cs.: Juhár (liberó), Villám 13, Gyimes 2, KOSTELANSKÁ 18. Vezetőedző: Jakub Gluszak. Békéscsaba: Evans 4, Glemboczki 7, PEKÁRIK 12, Dapic 10, KLARIC 32, BODNÁR 13. Cs.: MOLCSÁNYI (liberó), Fábián 1, Szedmák, Bodovics. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Az eredmény alakulása

1. szett: 0:2, 4:2, 6:3, 6:7, 9:7, 9:12, 13:14, 13:16, 15:19, 18:19, 19:19, 21:20, 21:22, 22:24.

2. szett: 4:0, 6:4, 8:4, 8:6, 12:8, 12:11, 13:14, 16:18, 20:19, 22:20, 24:22, 24:25, 26:25, 26:27, 28:27, 29:28, 29:30.

3. szett: 3:5, 5:10, 8:10, 9:13, 11:16, 14:16, 15:19.

4. szett: 7:0, 10:1, 10:3, 17:3, 17:5, 20:5.

5. szett: 1:4, 4:5, 4:9, 6:11, 8:11, 9:13.

Csabai pontokkal és meglehetősen hullámzó játékkal indult a mérkőzés, mindkét oldalon feltűnően sok volt a rontott nyitás. A játszma középső harmadára magára talált a BRSE, amely már 15:19-re is vezetett Klaric és Dapic pontjaival, de egy rossz nyitást követően lábra kaptak a házigazdák. 21:20-nál egy labda erejéig a vezetést is magukhoz ragadták, de a legfontosabb pillanatokban koncentrált tudott maradni a vendégcsapat. Az utolsó pontot a mezőny addigi legeredményesebb játékosa, Török Kata szerezte számára, stílusosan egy rontott szervával.

A 2. játszmát négy fővárosi pont nyitotta és egy csabai időkérés. A folytatásban Karla Klaric „nyakába vette” csapatát és a pontos támadásfejezéseivel felzárkóztatta a viharsarkiakat. A látogatók Bodnár Dorottya eredményes sáncával 13:13-nál utolérték a házigazdákat, aztán pedig Klaric is egy egészségeset blokkolt, a Vasas pedig leblokkolt, s nyomban jött is az edzőjük időkérése. Ettől kezdve egyik fél sem tudta igazán „lerázni” a másikat. A hajrában azután Abdulazimova szerzett rendkívül fontos pontokat a fővárosiaknak, akik Kostelanská bombájával két szettlabdához jutottak, ám ekkor varázsütésre koncentrált lett a BRSE, és zsinórban három poénnal fordított. Bodnár Dorottya nagyszerű blokkjai háromszor is „életet mentettek” az izgalmas végjátékban, de a Vasasnak innen is volt visszaútja és drámai csatában, kihasználva a csabaiak megingásait, 32:30-ra hozta a 40 perces játékot.

A 3. szett elején ismét a horvát légiós, Klaric húzta a vendégeket. A Vasas gyengébb kezdését kihasználva 5 pontos előnyre tettek szert a csabaiak, köszönhetően Pekárik Eszter feljavuló teljesítményének is. Egy hármas szériával zárkóztak az angyalföldiek, de a további felzárkózási kísérleteiket rendre visszaverték a vendégek. Hogy ne maradhasson nyugtuk, arról újabb hármas sorozattal gondoskodtak Dékány Bernadették. Az időkérés és a kettős csere átlendítette a holtponton a csabaiakat, akinél a visszatérő Ashley Evans vezérletével visszaállt a megnyugtató 4 pontnyi különbség. A csabaiak a végjátékra a korábbi sikeres receptet vették elő: Bodnár remekül blokkolt, Klaric pedig pontosan „szőnyegbombázott”, és 19-re hozták a játszmát, 1:2.

Hátránya tudatában megint a Vasas kezdte jobban a 4. szettet. Kostelanská bombáival hatos szériát produkáltak, amire csak egy időkérés jött válaszul. Teljes volt a zűrzavar a csabai oldalon, ezt kihasználva a hazai együttes tetemes előnyre tett szert és gyakorlatilag megerőltetés nélkül egalizált.

A döntő szettre nagyon összekapta csapatát Vasja Samec Lipicer edző. Klaric, Dapic és Pekárik „tolta” a közbe a pontokat, a másik oldalon pedig csak Kostelanskának voltak felvillanásai, így gyakorlatilag végig megmaradt az elején kiharcolt 4-5 pontnyi csabai előny. Hazai időkérés után 8:11-nél még felcsillant a lehetőség a fővárosiak előtt, de Kjelstrup nyitást rontott, amit már nem bírt el a piros-kék gárda. A győztes poén is így született Kostelanská révén.

