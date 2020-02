A legjobb nyolc közé verekedte magát a Békéscsabai RSE

A Békéscsaba házigazdaként 3-2-re legyőzte a szlovén Calcit Kamnik csapatát a női röplabda Challenge Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján, így kettős győzelemmel jutott tovább.

Swietelsky Békéscsaba–Calcit Volley Kamnik (szlovén) 3:2 (–22, 16, 21, –23, 12)

Röplabda Challenge Kupa nyolcaddöntő női mérkőzés, második találkozó. Békéscsaba, 1000 néző. V.: Vologyimir Pajvszkij, Folgar Fraga Marcos Antonio (ukrán, spanyol). Békéscsaba: GRBICS 3, Klaric 14, PEKÁRIK 11, Collar 11, JERKOV 22, Bodnár 3. Cs.: MOLCSÁNYI, Rády (liberók), Glemboczki 7, Sebestyén 1, Fábián 1, Szedmák 7, Bodovics 2, Szűcs. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. Kamnik: Pogačar 1, Kotnik 9, Kaker 3, Brulec Kosztics 9, Vovk 5, CHARUK 12. Cs.: Janezic (liberó), S. Marusic 2, Mihevc 3, P. Marusic 3, ZATKOVIC 13, Jerala 3. Vezetőedző: Gregor Rozman.

A mérkőzés alakulása. 1. szett: 4:7, 9:10, 12:17, 15:19, 19:24. 2. szett: 0:2, 4:2, 10:5, 15:7, 24:15. 3. szett: 2:5, 6:5, 12:7, 12:10, 16:11, 20:13, 23:20. 4. szett: 0:2, 4:4, 4:7, 9:9, 14:12, 17:21, 23:24. 5. szett: 3:1, 6:7, 9:7, 13:8, 14:12.

Nagyon felszívta magát az új igazolást, az Olaszországból visszatérő fiatal feladót, Eva Pogačart is bevető Kamnik, amely korán ellépett három ponttal. Collarék eszméltek, és próbáltak faragni az nem túl nagy hátrányon, de továbbra is a szlovén csapat irányított, sőt a játszma közepén vissza Brulec Kosztics vezérelte együttes visszaállította a korábbi differenciát. Vasja Samec Lipicernek rövid időn belül kétszer is időt kellett kérnie, hogy megnyugtassa lányait és helyes mederbe terelje a csapat játékát. Valamiért a máskor oly magabiztos Collar ütései sem értek célt a rendkívül lelkes, nagyon küzdő Kamnik ellen, melyet több véleményes bírói ítélet is támogatott. A remekül mezőnyöző és védekező szlovén együttes tartotta magát, és ami nem sikerült Kamnikban, az sikerült Békéscsabán, a 6 pontig jutó Charuk vezérletével játszmát nyertek nem egészen 25 perc alatt, méghozzá egészen könnyedén.

Szlovén pontokkal kezdődött a 2. játszma, de Klaric ászával, majd a csapat másik legponterősebb játékosa, Jerkov elementáris ütésével átvette a vezetést a BRSE. A tapasztalt Jerkov továbbra is remekül nyitott, egy ilyen, csabai ponttal végződő megmozdulás után a látogatók trénere volt kénytelen időt kérni. Hogy mennyire más hőfokkal játszott immáron a Békéscsaba, az egy megszerzettnek hitt, de elvett pont utáni Klaric-akció mutatta meg, aki olyan vehemenciával csapta át a labdát, amit az első szettben nem igazán láthattunk. 14:7-nél újabb szlovén időkérés következett, de a mérkőzés menetében ezután sem történt változás. Molcsányi hangyaszorgalommal szedegette össze a lehetetlenebbnél is lehetetlenebb labdákat, működött a sánc, és Grbics feladásai után a csabai ütők is tették a dolgukat. A vége nem is lehetett más, mint magabiztos csabai részsiker.

Valamiért a 3. játszma elejét is „átaludta” a BRSE, megnehezítve a saját dolgát. Szerencsére ez az időszak csak rövid ideig tartott, mert a rózsaszín mezesek ezután minden fegyverüket elővették a kelléktárból, Gregor Rozman edző pedig nem tudott mást tenni, mint megpróbálni felrázni lányait. Igyekezett felzárkózni a Kamnik, de csabai oldalon jókor jött egy sánc, egy pimasz ejtés. A szlovénok csak nem akarták feladni, nem voltak messze az egyenlítéstől, de végül a BRSE kihasználta a második szettlabdát és a 2:1-es vezetésük azt jelentette, hogy ott van a csapat a legjobb 8 között!

A 4. játszma elején sorcserét hajtott végre a csabai edző. A szlovénok elléptek három ponttal, de a csabaiak fordítottak, előnyüket őrizték is a játszma közepéig. A vendégek azonban kihasználták Szedmákék megingásait és a játszma hajrájába már 4 pontossal vezetéssel fordultak. Izgalmasan alakult a folytatás, egy szettlabdát hárított a Csaba, amelynek volt esélye arra, hogy egyenlítsen, de az 5. játszmát mégsem sikerült elkerülnie.

A zárójátékban is voltak szép pillanatai az alaposan megfiatalított csabai csapatnak, amely a térfélcserénél vezetett. A játszma második szakaszában rátettek egy lapáttal és kiharcolták a győzelmet is.

Továbbjutott a Békéscsaba kettős győzelemmel, 6:2-es szettaránnyal. A legjobb 8 között a görög Olympiakosz Pireusz lesz az ellenfele.