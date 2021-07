Leginkább a franciákban csalódtak a megyei szakemberek

Kedden lezárult a lab­darúgó-Európa-bajnokság újabb szakasza, kialakult a legjobb nyolc mezőnye, körvonalazódnak az erőviszonyok, de még mindig lehetetlen megjósolni, hogy ki nyeri a tornát. Három szakember mégis megpróbálkozott vele, Schneider Istvánt, Pásztor Józsefet és Bora Györgyöt kérdeztük.

Schneider István, a Békéscsabai Előre Spartacus egykori csapatkapitánya is csak kapkodta a fejét a francia, a portugál és a német válogatott kiesése után.

– A legnagyobb csalódást a német válogatott okozta, jogosan estek ki, furcsa volt, ahogyan ellenünk húzzák az időt. Meglepődtem azon is, hogy az ukránok kiverték a svédeket, és kellemes színfolt a cseh válogatott, tetszik Patrik Schick gólérzékeny játéka – mondta a 75 éves, csanádapácai születésű sportember, aki elsődlegesen az angolokat várja döntőbe, az ellenfél a belga–olasz meccs győztese lehet.

– Versenyben vannak még a spanyolok is, akik jó mérkőzést vívtak a horvátokkal, ám szerintem ők nem lesznek ott a végelszámoláskor

– folytatta az esélylatolgatást Schneider István, aki úgy látja, hogy sok nagy világsztár, így például a francia Kylian Mbappé is elfáradt.

– Ugyanakkor csodálom őt is, hogy miként tudott egy ilyen sűrű szezon után fizikailag és mentálisan is így bírni egy ilyen sorozatot.

Schneider István számára az Európa-bajnokság legnagyobb pozitívumát a magyar válogatott jelentette.

– Le a kalappal előttük! A csapat választ adott a kritikákra, ez a szereplés jót tesz a magyar futballnak.

Bora György, az NB II.-es Békéscsaba 1912 Előre 25 éves védője eddig az Eb kellemes meglepetésének tartja Dánia szereplését.

– Amilyen focit játszanak, az alapján azt mondom, hogy bármi megtörténhet. Angliának – a magyaron kívül – gyermekkorom óta szurkolok, örülök, hogy ott vannak a legjobb nyolc között, és papíron könnyebbnek is ígérkezik a további útja. Védőként a védelmeket is figyelem, az angolok a négy mérkőzésen még nem kaptak gólt, ami dicséri a védőmunkájukat. A dánoknál a csapatkapitány, Simon Kjær játéka is tetszik. A másik ág jóval erősebb, kíváncsian várom a belga–olasz mérkőzést. Az olasz válogatott nagyon felkészült, de a belgák is nagyon erősek. Érdekes lenne egy belga–angol vagy egy olasz–angol döntő.

Megkérdeztük Pásztor Józsefet, az Előre egykori játékmesterét, akit szembesítettünk az Európa-bajnokság előtti mondataival. A franciákat előzetesen a végső győzelemre is esélyesnek tartotta.

– Nagy csalódás a franciák szereplése, nem is értem, hogy miként lehet ilyen amatőr módon, három–egyes vezetésről elveszíteni egy mérkőzést! – jegyezte meg a csípőműtétje után lábadozó kilencszeres válogatott, aki a németek búcsúja kapcsán megjegyezte, hogy ha Müller 0–1-nél berúgja a ziccerét, más vége is lehetett volna az angolok elleni meccsüknek.

– Anglia egyszerűbb focit játszik, mint a többi csapat, de magabiztosan. Gyors játékosaik, ha beindulnak, nagyon veszélyesek tudnak lenni – mondta Pásztor József, aki megjegyezte, hogy a mai válogatottak, ha kell, kilenc emberrel védekeznek, míg az ő idejükben öten alkották a védelmet­.

– Más lett a mai futball. Az olasz csapatok mindig arról voltak ismertek, hogy nehéz nekik gólt rúgni.

– Marco Rossi is ezt az iskolát képviseli, nagyon megszervezte a magyar válogatott védekezését – tért ki a nemzeti csapatra a volt klasszis, aki kíváncsian várja, hogy meddig húzza az olasz válogatott.

– Én a belgákat szeretem, kérdés, hogy Eden Hazard és Kevin de Bruyne sérülése mennyire komoly. Ha nem játszhatnak Olaszország ellen, kisebb az esélyük a továbbjutásra. Ha mégis tippelni kellene, hogy kik játsszák a döntőt, nos, angol–spanyol fináléra számítok. Utóbbiban sok tehetséges fiatal játszik, és egyre jobb formába lendül.