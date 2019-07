Laurinyecz túl a hatodik napon

Egy nap kényszer-, és egy tervezett pihenőnapot követően vasárnap folytatódott a szlovákiai Prievidzában a 20. Vitorlázórepülő Európa-bajnokság.

A 6. versenynapra egy két órás időtartamú sebességi, kijelölt területek feletti feladatot jelöltek ki. A Club osztályban versenyző békési Laurinyecz Sándor a mezőnyből a 4. leghosszabb távolságot (213,38 km) repülő pilóta volt, ám az átlagsebessége (77,35 km/óra) elmaradt a várttól. Végül a 21. helyen tért vissza a célállomásra, összetettben a 18. pozíciót birtokolja.

– Sorsolással döntik el az indulási sorrendet, majd minden nap kettővel kerülünk előrébb a felvontatás során. Jómagam később kerültem sorra, s most az járt jobban, aki hamarabb elindult – mondta Laurinyecz Sándor. – Változatosak voltak az időjárási körülmények, záporjellegű falakkal is találkoztunk. Többet repültem, de hosszabb idő alatt, a legfontosabb viszont most is az volt, hogy ne terepen szálljak le, mert az nagy pontveszteséggel jár.

Hétfőn extrahosszúságú 500 kilométeres táv várt az Eb mezőnyére.