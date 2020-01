Látványosan futballozott az Előre II. csapata

A sikertelen osztályozó után a címe megvédése reményében kezdte el az újabb megyei I. osztályú évet a Békéscsaba 1912 Előre II. csapata. Az őszi idény során a Szarvassal és a Körösladánnyal kellett versenyt futnia, de most valamelyest elmaradva tőlük ért célba. Brlázs Gábor edzővel értékeltünk.

– Hogyan teljesítettek az előzetes tervekhez mérten?

– Elsődleges célunk a tehetséges fiatalok zökkenőmentes integrálása az NB II.-es csapatunkba, illetve az ott kevesebbet játszók, vagy a sérülésből visszatérők számára a játéklehetőség biztosítása. Szeretnénk eredményességben is megfelelni az elvárásoknak, de ez a rutintalanságunk és a mérkőzéseken elkövetett sok egyéni hiba miatt egyelőre várat magára. Alapemberek távoztak, pótlásukra egy támadó érkezett Molnár személyében, kiegészülve három tehetséges U17-es játékosunkkal.

– Kik azok a labdarúgók, akik a „zongorát cipelték”?

– Ilyés Tamás kimagaslik a mezőnyből, góljaival nagyon sokat tett a csapatért. Váradi Ádám nyújtott még átlag fölötti teljesítményt, idény közben át is került az NB II.-es kerethez, reméljük, meg is ragad ott. Fodor Zsombor a sérüléséig kiegyensúlyozottan jó szinten játszott. Az örökifjú Balog Zsolt példakép a fiatalok előtt. A többieknek is voltak jó periódusaik, de különböző okok miatt nem tudtak végig magas szintet hozni. Kapusteljesítményben pedig feltétlenül előre kell lépnünk tavasszal.

– Mire emlékszik vissza legszívesebben az idényből, és mi az, amitől eltekintett volna?

– A Körösladányban lejátszott második 45 percet leszámítva nem volt olyan mérkőzésünk, amelyen játékban, helyzetek kialakításában alulmaradtunk volna. Látványos támadójátékot produkálva, mi rúgtuk a legtöbb gólt (3,6-os átlagot – a szerk.) a bajnokságban. Többször sikerült nagyarányú győzelmet aratnunk. Ha egy konkrét meccset kellene kiemelnem, a Körösladány elleni hazai döntetlennel zárulót tudnám. Remekül játszott a csapatunk, sok helyzetet kialakítva, a két kihagyott büntető ellenére is magabiztosan vezettünk, végül azonban két nagy hibának köszönhetően két pontot elvesztettünk. Negatívumként elsősorban a kiegyensúlyozatlanságunkat említeném, mentálisan és koncentrációban kell a legtöbbet fejlődniük a fiataloknak. Rangadóink közül csak egyet tudtunk megnyerni, mert a mérkőzésen belül a legmagabiztosabb játék ellenére, egy bekapott gól vagy nagy egyéni hiba hatására, képesek voltunk megzavarodni. Nem a balszerencse és a véletlen műve tehát a 9 pontos lemaradásunk a listavezetőtől.

–Mikor kezdik a felkészülést?

– Január 9-én találkozik a csapat, de az érdemi munka a következő héten kezdődik.

A Békéscsaba 1912 Előre II. házi góllövőlistája: Ilyés 24, Molnár J. 5, Balog Zs., Burai 3-3, Bukor, Mácsai, Szabó Zs., Váradi 2-2. Dávid, Fodor Zs., Kmetykó, Körömi, Pusztai, Styecz B., Varga T. 1-1. Az ellenfelek egy öngólt is vétettek a csabaiakkal szemben.

Helyezés: 3.

Győzelem: 7

Vereség: 4

Döntetlen: 3

Pontszám: 24

Rúgott gól: 51

Kapott gól: 18