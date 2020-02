Számos mérkőzést vezetett le a megyénkben Becskő József

Ha megkérdeznének Békésben valakit, aki jártas a futballban, hogy szerinte hány Békés megyei kötődésű elnöke volt a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, vélhetően rávágná: kettő. S mondaná is dr. Terpitkó András és dr. Laczkó Mihály nevét. Ám a kutatások szerint két további sportvezető is e körbe tartozik. Bár nem a Viharsarokban születtek, de életük egy szakaszában fontos pozíciót töltöttek be megyénkben. Közülük az egyik Becskő József a II. világháborút követőn volt a magyar foci első embere.

Becskő József 1896-ban született, egy istvántelki főműhelyi munkásdinasztia gyermekekénk. Az Újpesti TE, majd a MAC igazolt labdarúgója volt, de egy idő után sportágat váltott, atléta lett. Az első világháborúban tüzérként szolgált, főhadnagyi rangig vitte. Leszerelését követően újra atlétizálni kezdett, a Debreceni AC kiváló sprintereként írtak róla. Letette a labdarúgó-játékvezetői vizsgát, s a futballpályán mind több és nehezebb feladatot kapott. Lassanként az élvonalbeli mérkőzéseken is számítottak rá. Debrecenben a Frankfurti Biztosító Társaságnál dolgozott, majd a 20-as évek közepén Komáromban telepedett le. Előbb a Komáromi Levelesláda című irodalmi havilap szerkesztője volt (maga is írt verseket), majd 1929 szep­temberében a Komárommegyei Hírlapot hívta életre. Egy év elteltével távozott a lap éléről, visszatért Debrecenbe. A Hortobágyi Malom gazdasági vezetője lett, miközben a Debreczeni Újság rovatvezetőjeként is tevékenykedett. 1935-től négy és fél éven át az egyik békéscsabai malom igazgatója volt (sajnos eddig nem sikerült kinyomoznunk, melyiknek). A játékvezetést sem hanyagolta el: folyamatosan vezetett megyénkben meccseket Gyulától Orosházáig, Battonyától Békéscsabáig, de a dél-magyarországi „rázósabbnak” ígérkező mérkőzésekre is gyakran küldte a bírói bizottság. 1940-ben lett a Kőbányai Polgári Serfőző Rt. főkönyvelője, illetve a sörgyár futballcsapatának szakosztályvezetője. Egy Becskőről szóló jellemzés szerint „1940-től volt kapcsolata illegalitásban lévő elvtársakkal.” 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. Pályája meredeken ívelt felfelé. Miközben több cég igazgatói, gazdasági vezetői posztját is betöltötte, 1946-ban az Országos Szövetkezeti Tanács elnökhelyettesévé nevezték ki, s tagja lett az Országos Gazdasági Tanácsnak, valamint az Általános Fogyasztási Szövetkezet igazgatóságának, miközben a Mezőgazdák Szövetkezetének vezérigazgató-helyettesi pozícióját is ellátta. S ehhez jöttek még megbízatásai az országos sportvezetésben… De ne rohanjunk ennyire előre. Becskő nevét akkor jegyezte meg először a futballközvélemény, amikor az 1939/40-es bajnokság talán legfontosabb mérkőzésén kapitális hibát(?) vétett. Az Újpest–Hungária mérkőzést az utolsó előtti fordulóban játszották. A két csapat azonos pontszámmal állt, s egy ponttal vezetett a sokkal jobb gólaránnyal rendelkező Ferencváros ellen. Ne feledjük, 1940-et írtunk! A „zsidócsapat”, a Hungária semmi szín alatt nem lehetett bajnok! A kék-fehérek mégis gyorsan nagy előnyre tettek szert, a 18. percben már 3–0-ra vezettek. A második félidő elején szépítettek az újpestiek, de kellett egy „isteni segítség”. Egy lilatámadás során a labda már elhagyta az alapvonalat legalább fél méterrel, ám a partbíró (Becskő József), nem jelzett. Zsengellér továbbvitte a labdát, s az Újpest 3–2-re szépített. A Hungária játékosaiban tudatosodott, ők már bajnokok nem lehetnek… A vége előtt pár perccel még beszenvedett egy gólt a lila-fehér együttes, a derbi döntetlennel ért véget. Már a meccsen óriási botrány tört ki, ami folytatódott később is. Becskő és a játékvezető, Iványi működését nyomban felfüggesztették. Becskő József pár nappal később bejelentette visszavonulását, így az eljárást vele szemben felfüggesztették. Iványi viszont kapott egy határozott „intést”… Ja, a bajnokságot a két utolsó meccsén diadalmaskodó Fradi nyerte. De hogy mekkorát változik a világ: 1945 áprilisában döntés született a fasiszta sportegyesületek azonnali feloszlatásáról. A Nemzeti Sporthivatal főtitkárát, bizonyos Becskő Józsefet bízták meg, hogy „demokratikus úton alakítsa meg újra az FTC-t”. Becskő a Polgári Serfőző SE szakosztályvezetőjeként már ’45 elején megjelent az MLSZ Vadász utcai székházában, s szorgalmazta a testület újjáalakulását, a futballélet mielőbbi beindítását. Romokban az ország, romokban a pályák. Bombatölcsérek és szétlőtt épületek, éhezők, beteg emberek… A focit mégis sikerült gyorsan talpra állítani. Becskő Józsefet előbb a Nemzeti Sportszövetség főtitkárává, majd 1945 áprilisában a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökévé nevezték ki. Már a nyáron kiírták az élvonalbeli bajnokságot, de mind több helyen pattogott a labda vidéken is. Becskő legnagyobb tette éppen ez volt, illetve az, hogy az 1945/46-os bajnokságot – a fővárosi klubok heves ellenkezése dacára – országossá tudta tenni. Így mutatkozhatott be például az élvonalban a Békéscsabai Törekvés MTE (akkor így hívták az Előrét). Becskő másik fontos cselekedete: 1945 júliusában Romániába és Jugoszláviába utazott a rendkívül feszült viszony enyhítése érdekében. Tárgyalásait eredményesnek értékelték, hiszen néhány hónappal később a románokkal hivatalos mérkőzést játszottunk (Budapesten 7–2), sőt lehetőség nyílt arra, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 1947-től részt vegyen a Balkán-kupán. A jugoszlávokkal való barátkozást Rákosi nem nézte jó szemmel, miként azt sem, hogy Becskő kapcsolatot tartott fent Weisshaus Aladárral, Rákosi korábbi harcostársával, ekkor már – kommunista mivolta ellenére – ellenségével. 1946 februárjában már dr. Ries István igazságügy-miniszter volt a labdarúgó-szövetség elnöke, míg Becskő József helyettes elnöki pozícióba került. 1947 májusában a Szabad Nép már arról számolt be, hogy Becskő Józsefet (pártellenes magatartása miatt) kizárták az MKP-ból, csak idő kérdése volt, mikor „szabadítják meg” különböző tisztségeitől. 1948 februárjában már nem volt az MLSZ helyettes elnöke, s eltávolították akkori munkahelye, a Magyar Élet és Járadékbiztosító éléről is. 1951-ben feleségével együtt kitelepítették Budapestről. A Népsport 1955. január 4-ei számában a lap alján egy rövidhírben közölte: „Meghalt Becskő József labdarúgó-játékvezető, a labdarúgó-szövetség egykori elnöke. Temetése szerdán 14 órakor lesz a Farkasréti temetőben.” Kétségkívül ellentmondásos személyiség volt, nagy váltásokkal tarkított, kalandos életúttal. De a II. világháború utáni magyar futball egyik újraindítója talán többet érdemelt volna, minthogy e híren túl sehol egy sor se jelenjen meg róla. Mintha csak ide illenék egy 1928-ban írt verse, mely szerint talán „holnap" másként tekintenek rá: „A máim nagyon csúnyán halnak / a tegnapjaim sápadt holtak, / de a holnapok mindég szépek, / dicsőséges nagy napok voltak. / Ma szorongatnak nehéz gondok, / s a hold rám bámul holt fehéren, / ma koldus vagyok, nem szeretnek, / holnap?… eh, talán meg sem érem."

Nem mindennapi mérkőzésre került sor 1946 nyarán: a Nemzeti Parasztpárt–Magyar Kommunista Párt mérkőzésen – több akkori miniszteren, államtitkáron túl – olyan személyiségek léptek pályára, mint Kádár János, Apró Antal, avagy az akkori, illetve a későbbi szövetségi kapitány: Gallowicz Tibor és Sebes Gusztáv… A sörmeccset (ez szó szerint értendő, hiszen a fő támogató a Kőbányai Polgári Sör SE volt) a parasztpárt nyerte 3–0-ra. A játékot az MLSZ helyettes elnöke, Becskő József vezette. Kádár szerint azért veszítettek, mert nem volt jobbszárnyuk…

