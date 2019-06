Küzdelmes mérkőzésen békéscsabai vereség

Tatabányai Vízmű SC–Swietelsky-Békéscsaba 10–7 (4–3, 2–1, 1–2, 3–1)

Vízilabda OB I B-s osztályozó-mérkőzés, 2. találkozó, Tatabánya, 100 néző. V.: Marnitz, Petik. Békéscsaba: Ormai – Sóvári 1, Mikházi, Páll 3, Mucsi, dr. Szilágyi 1, Ajtai 2. Cs.: Pónya T., Vidovenyecz, Borsos, Fodor, Takács. Edző: dr. Szilágyi Kristóf, Fodor Ádám. A Tatabánya dobói: Magyar 7 (1), Várnagy 2, Lahsoumi 1.

Gól emberelőnyből: 10/3, ill. 11/0. Büntetők: 1/1, ill. 0/0. Kiállítás cserével: Várnagy, ill. Sóvári, Mikházi. Kipontozódott: Gebauer. Az eredmény alakulása: 2–2, 4–2, 6–5, 7–5, 8–7.

Az OB I B 19. helyezettje, a Békéscsaba és az OB II ezüstérmese, a Tatabánya hivatott eldönteni a kérdést, hogy melyik gárda nevezhet be a 2019–2020. évi OB I B-s bajnoksága. Az osztályozó az egyik fél második győzelméig tartó párharc során dől el. Az első összecsapást a Békéscsaba nyerte.

A békéscsabaiaknál Németh Dániel és Hesz Máté nem tarthatott a csapattal.

Egy egészen más mérkőzést hozott a szombat esti, mint a két nappal korábbi. A házigazdák hamar lábra kaptak, nagy iramot diktáltak az elején, nem véletlenül tettek szert némi előnyre, amit azért a mérkőzés folyamán kétszer leszűkített a Csaba. A vendégek nehezen vették fel a ritmust, ezért aztán nem sikerült utolérniük ellenfelüket. Az sem jelentett előnyt, hogy a 2. negyedben a center Borsos Pál rúgást kapott a fejére, fülére, ami által beszakadt a dobhártyája és úgy tűnik, kisebb agyrázkódást is elszenvedett. Még ugyanebben a negyedben végleg cserével partvonalon kívülre került Mikházi Máté, majd a következő negyed elején Sóvári Gergely is. Odalett a békéscsabaiak variációs lehetősége. A térfélcsere után végképp irreálissá vált a találkozó, a vendégek a lebukó nappal szemben játszottak, Ormai Zoltán kapus olykor semmit sem látott az ellenfélből. A pályaválasztó is elfáradt a végére, miközben a csabaiak kockáztattak 8–7 után, ám rajtuk is kifogott a fáradtság.

A párharca állása 1:1. A 3. találkozóra június 13-án, csütörtökön 18 órakor kerül sor Békéscsabán.

Dr. Szilágyi Kristóf: — A második félidőben irreális körülmények között kellett támadnunk és védekeznünk a napsütés miatt. Játszottunk egy küzdelmes meccset, amely nem a sportágunkról szólt. Csütörtökön otthon vízilabdázni fogunk. Reméljük addigra a sérültjeink is rendbe jönnek.