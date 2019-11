Különleges bajnoki előtt áll a Békéscsabai RSE

Ötödik mérkőzésére készül a Békéscsabai RSE a női röplabda Extraligában, és a Vasas Óbuda utáni októberi fellépés után a második rangadóra. A tavalyi bronzérmes a feltörekvő 1. MCM-Diamant Kaposvárt látja vendégül pénteken 18 órai kezdettel.

Nagy tervekkel, magyar bajnoki döntős álmokkal vágott neki a 2019–20-as szezonnak az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapata, amely eddig tulajdonképpen hozza a várakozásokat, hiszen az eddig lejátszott négy extraligás találkozója közül hármat megnyert, az UTE (3:1), a Szombathely (3:0) és a Jászberény (3:0) együttesét is magabiztosan verte, egyedül a Nyíregyháza állította meg a somogyi csapatot (1:3), amely szerdán megvívhatta története első nemzetközi összecsapását is a török Türk Hava Yollari SK ellen a Challenge Kupa selejtezőjének 2. fordulójában (mint ismeretes, a Békéscsaba is e sorozatban indul idén, csak éppen a legjobb 32 között kapcsolódik be a lett Rigas Volejbola Skola ellen), végül 76 perces csata végén 3:0-ra kikapott, így csak reménykedhet abban, hogy a jövő heti isztambuli visszavágón kiharcolja a legjobb 32 közé jutást.

A kaposváriaknál több ismerős is található, élén a vezetőedző, Szasa Nedeljkoviccsal, aki két bajnoki, két Magyar Kupa és egy Közép-európai Liga siker után 2017-ben távozott Békéscsabáról, s egy kecskeméti kitérőt követően tavaly került Somogyországba. A játékosok közül a szerb Tanja Maticsot talán nem kell bemutatni, mint ahogy a békéscsabai nevelésű Szpin Renátát és a két időszakot is Békéscsabán töltő korábbi kedvencet, Tálas Zsuzsannát sem. A légióskontingenst az olasz élvonalbeli Bergamóban megforduló, legutóbb a román Târgovistét erősítő szerb szélsőütő Szara Klisura és honfitársa, a center Dubravka Djurics, valamint a legutóbb a német Straubing együttesében játszó horvát center Lorena Sipic alkotja.

A BRSE hat, míg a Kaposvár két nap után lép ismét pályára, egy fokkal talán a házigazda lesz frissebb, de nagyon valószínű, hogy az eddigi legnehezebb békéscsabai csata vár Vasja Samec Lipicer együttesére.

Az Extraliga állása: 1. Békéscsabai RSE 11 pont (12:2, 4 mérkőzés), 2. Fatum Nyíregyháza 9 (9:2, 3), 3. 1. MCM-Diamant Kaposvár 9 (10:4, 4), 4. Vasas Óbuda 6 (8:5, 3), 5. Jászberény VT 5 (7:9, 4), 6. Újpesti TE 3 (6:11, 4), 7. MTK Budapest 2 (3:11, 4), 8. Hungast-Haladás Szombathely (1:12, 4).