Krisztics kiállítása után is állta a sarat a Békés, de a végén felőrlődött a tolnai csatában

Kikapott a Békési SZSK a Atomerőmű KSE Bonyhád csapatától.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Atomerőmű KSE Bonyhád–Békési SZSK 82:76 (20:13, 25:27, 14:18, 12:13, 11:5)

NB I. B-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Bonyhád, zárt kapuk mögött. V.: Reisz, Mintál, Téczely. Békés: Krisztics (14/9), Balog G. (6/3), Frikker (9/3), Meleg (23/3), Hargitai (4). Cs.: Széphelyi (6), Karsai (3/3), Vass (9/6), Cvijin (2). Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Bonyhád legjobb pontszerzője: Verasztó (18/6).

Nagyon agresszív, határozott védekezéssel kezdett a Bonyhád, és a kosarakat is nagy számban gyártotta, hat perc elteltével már 17:5-öt mutatott az eredményjelző. Hiába készült fel erre a játékra a Békés, nem tudott megálljt parancsolni a Tolna megyei együttesnek.

A második negyedet ugyan megnyerte a Békés, de a hazaiak ponterősek maradtak és a védekezésük sem puhult fel. Ehhez a játékhoz nehezen tudott igazodni a vendég. Ennek ellenére így is fel tudtak zárkózni Kriszticsék, a második negyed derekán már csak három pont távolságra voltak vendéglátóiktól.

A harmadik felvonás közepén beérte ellenfelét a Gladiátorok, sőt Krisztics és Vass pontjaival el is húzott nyolc ponttal. A 26. percben előbbi lépett elő főszereplővé, amikor egy támadásnál elbuktatták, ő és ellenfele is földre került, majd a békési belerúgott a bonyhádi játékosba, amiért kiállították (várhatóan egymeccses eltiltás vár rá). Mivel Hargitai is már három faultnál járt, ezért őt pihentetni kellett, és a palánk alatt még erősebbé vált a hazai együttes.

A békésiek így is jól tartották magukat, a 4. negyedbe minimális kétpontos hátránnyal mentek bele és egy ízben át is vették a vezetést, végül a rendes játékidőt döntetlenre hozták ki. Azzal ugyanakkor már nem tudtak mit kezdeni, hogy a második félidőben és a hosszabbításban csupán 5 büntetőt dobhattak (ebből is kettőt technikai hiba miatt kaptak), szemben a Bonyháddal, amely 25-öt. A meccs végére Vass, Hargitai, Balog Gábor és Cvijin is kipontozódott, amit a tolnaiak ki tudtak úgy használni, hogy ellépjenek néhány ponttal, előnyüket pedig már a dudaszóig megtartották.

Balog Vilmos: – A csapatom jól állta a sarat, büszke vagyok a fiúk hozzáállására. Mindenki megérdemli az elismerést, mert mindent megtettek a pályán.