Közeledik az Európa-bajnokság

Már csak szűk másfél hónap van hátra, és elkezdődik a hazai kick-box élet legnagyobb volumenű és jelentőségű versenye, az utánpótlás Európa-bajnokság.

A Győrben, az Audi-csarnokban minden utánpótlás korosztály harcosa küzdőtérre lép. Gyermek, kadett 1 (serdülő), kadett 2 (ifjúsági) és junior korú kick-box versenyzője hat küzdelmi – point-fighting, light-contact,kick-light, low-kick,full-contact, K-1- és formagyakorlat szabályrendszerben küzd meg az Európa-bajnoki címekért.Ha azt vesszük, hogy egy ország kategóriánként két versenyzőt indíthat, akkor óriási létszámú mezőny várható, és akkor még nem számoltuk a versenybírák, edzők és szurkolók népes seregét.

A rendező Magyar Kick-box Szövetség is óriási kihívás előtt áll, hiszen számos Világkupát,nagy nemzetközi versenyt, négy felnőtt világbajnokságot rendezett meg magas színvonalon és sikeresen, de WAKO utánpótlás Európa-bajnokságot még nem.

A Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok versenyzői is szép számmal kerültek be a válogatottba és gőzerővel folyik a felkészülés. Most még a kluboknál, de július végén a legtöbb versenyző edzőtáborba vonul, s ott folytatódik a munka. A szövetség pedig az EB előtt biztosít várhatóan válogatott edzőtábort a versenyzőknek. A táborok közül kettő Békés megyében lesz.

A Debreczeni Dezső Mester vezette lakótelepi point-fighterek a húszon fölüli létszámú válogatott versenyzőt felkészítő gyulai edzőtábora válogatott tábornak fogható fel, s ezzel egy időben az országos formagyakorlat felkészítő tábor Orosházán lesz Puravecz Péter III. DAN és Litauszki László III. DAN vezetésével.(A Puravecz Péter vezette magyar kick-box formagyakorlat sport óriási fejlődésnek indult. Soha ennyi magyar versenyző nem indult még Világ- vagy Európa-bajnokságon, mint most.)

S végül is kik indulnak a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubokból Győrben? Íme a versenyzők listája:

József Attila Lakótelepi TSE Békéscsaba: Kürti Bonita, Flack Márk, Kliment Kristóf, Kékegyi Márk, Debreczeni Frida, Viczián Roland,Viczián Vivien, Viczián Dániel, Koszecz Boglárka, Leszkó Kitti, Pántya Réka, Szaszák Dominik, Szaszák Nikolett, Csüllög Dorina, Jancsó Lili, Kozmann Mónika, Petró Lili, Csiernyik Levente, Csiernyik Zsombor, Matuska Máté, Makatyinszki Bendegúz, Magyar István, Vadi Olivér, Fördős Jázmin, Petró Bálint, Péter Magdolna, Szák Dániel, Bánki Brendon, Tóth Dusán, Szák Tamás, Czár Tibor

HED-LAND Sportcsarnok SE Mezőberény: Halász Enikő, Szeleczki Lilla

Kondorosi Kick-box SE: Laurinyecz Emma , Lázár Noel, Petrovszki Márton, Kozsuch Kincső

Hegyesi Kick-box SE Füzesgyarnat: Bak Ágnes

Contact Kick-box Thai-box SE Orosháza: Brebovszki Zoltán

A lista változhat, hiszen sérülés,súlycsoport váltás még előfordulhat. Természetesen a klubokra és a versenyzők családjaira nagy terhet ró az anyagiak előteremtése. A résztvevők várják az esetleges támogatók jelentkezését!