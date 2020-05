Köröstarcsán lesznek edzések, Gyomaendrődön nem

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöksége április 9-én jelentette be, hogy befejezettnek nyilvánítja a 2019–2020-as idény valamennyi, az MKSZ és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt bajnokságot és kupasorozatot. Az NB II.-es sorozatot is „kettévágta” a veszélyhelyzet miatti felfüggesztés, majd a bajnokságok lefújása.

A Délkeleti csoportban küzdő Gyomaendrődi Női KSE már túl volt a tavaszi etap felén, hat meccset vívott meg, de öt találkozóról már nem tudható, mi lett volna a végeredmény. A csapat 19 pontot összegyűjtve az 5. helyen állt akkor, amikor „kimerevedett” a tabella.

Bár két hete a kormányrendelet értelmében a megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett már lehet szervezett edzéseket tartani, a Hármas-Körös-parti egyesületnél nem gondolkoznak a tréningek újraindításán.

– Úgy döntöttünk a kollégákkal, hogy nem tervezünk edzéseket, azokat majd augusztus elején kezdjük meg már az új bajnokságra – jelentette ki Lakatos Tibor, a Gyomaendrődi NKSE edzője. – A lányokra bíztam, hogy hol és mennyit mozognak az elmúlt tíz hétben. Amatőr csapatról lévén szó, nem ellenőriztem, de nem is akartam ellenőrizni, hogy ki mennyit edz. Több edzőtábort is beterveztünk a csapatainknak, már a szállást is lefoglaltuk, ám a járványügyi helyzet miatt ezekből van, amelyik elmarad. Egyedül az ifjúságiak részére tervezett júniusit hagytuk függőben. A folytatásról annyit, hogy május végétől tényleg elengedjük a lányokat, de két hónap után visszavárjuk őket.

Kérdés persze, hogy mindenki visszatér-e?

– A játékosok kérdése többismeretlenes egyenlet – fejtegette Lakatos Tibor. – Le kell ülnünk mindenkivel, a helyiekkel éppúgy, mint a nem gyomaendrődiekkel. Azt szeretnénk, hogy lehetőség szerint együtt maradjon a tavalyi csapat. Egy-két héten belül szeretnénk lezárni ezt a kérdést.

A taókeret feltöltését folytatják, a tréner szerint a szeptemberi határidőig megérkezhetnek a befizetések is.

– Gyakorlatilag a taóból működünk, mivel a városi sporttámogatás júniusig be lett fagyasztva, ebben az évben még nem kaptunk anyagi segítséget. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a tavalyihoz képest csökkentett összegű támogatással számolhatunk – mondta Lakatos Tibor.

A Köröstarcsai KSK férficsapata még nem tudott igazán belemelegedni a bajnoki küzdelmekbe, amit az eredmények is mutattak, a győztes nyitányt követően hárommeccses negatív spirálban kerültek, amikor félbeszakadt a bajnokság. Hét találkozót nem játszottak le, a KSK a 6. helyen állt egy olyan pontvadászatban, melyben végül nem hirdettek végeredményt.

Köröstarcsán még szintén nem tudni, hogy milyen összetételű csapat vág neki ősszel az új pontvadászatnak, Molnár Zoltán edző ugyanakkor bizakodó, hogy nem lesznek nagy változások, sőt, még erősíteni is fognak.

– A napokban minden játékossal beszélünk, természetesen azt szeretnénk, hogy együtt maradjon ez a jó szellemű társaság – jegyezte meg Molnár Zoltán. – Erősítésekben is gondolkozunk és már tárgyalunk egy-két játékossal, így a korábban nálunk kézilabdázó Brezowski Péterrel is.

Ha a játékoskeret a tarcsai vezetés reményei szerint együtt is marad, a kispadon lesz változás:

– A helyzet miatt még a szokásosnál is nagyobb figyelmet kell fordítani a munkámra, ezért azon gondolkozom, hogy hátrébb vonulok, és átadom a helyemet az ifjú csapat edzőjének, a korábbi válogatott játékosnak, Mohácsi Árpádnak. Jó kezekbe kerülne az irányítás.

Az edzésekkel nem állnak le, a kemény edzések helyett könnyed, játékos foglalkozásokat terveznek, már csak a csapat összetartása miatt is.

A tréner kijelentette, hogy a Köröstarcsa ősztől is az NB II.-nek veselkedik neki és a célok sem változnak, az első öt közé jutás az elvárás.