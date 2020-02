Korán kiesett a békési irányító

Kikapott a Békés a Pécs ellen.

Omnia Pub&Food Békés–Pécs Rátgéber Akadémia 71:92 (23:31, 20:26, 13:18, 15:17)

Kosárlabda NB I. B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. Békés, 200 néző. V.: Balogh Gy., Gál, Sörlei. Békés: Krisztics (10/3), Balog G. (5), Koma (18), Kertész (4), Szabó N. (4). Cs.: Karsai (2), Vass (9/9), Lógár (11), Adebayo (8/3), Nógrádi. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Pécs legjobb dobói: Melegh (18/3), Dobrijevics (18).

Fiatalokból álló, magas szerkezetű csapat a Pécs, ezért a békésiek az agresszívabb stílust látták célra vezetőnek. Jól is alakult a mérkőzés első szakasza egészen a 7. percig, amikor Kertész Dániel kapott egy könyököst és elharapta a nyelvét. Kórházba szállították, nyelvét több öltéssel összevarrták. Ezután még vitte előre az irányítóját veszített békésieket a lendület, ám a látogatók jól használták ki, hogy három két méter fölötti játékos is a pályán volt, szerepük különösen a palánk alatt bizonyult hasznosnak. Vass Dominik három hárompontosával a Békés még tartotta a lépést a baranyaiakkal, de mivel az irányítóvá előlépett Kriszticset agresszívan levédekezték, elvették tőle az érvényesülési lehetőséget.

A 2. félidőt 14 pontos előnyről folytathatta a Pécs az immáron mindhárom magasemberét bevető hazaiak ellen. Ilyen szerkezetben csak ritkán szerepel a viharsarki együttes, amely ugyan csak 13 pontot szerzett a 3. negyedben, nem is kapott sokat, csupán 18-at. Az utolsó felvonás kiegyenlítettebb játékot hozott, bár így is nőtt a különbség a csapatok között.

Végül papírforma-eredmény született. A Rátgéber Akadémia ennyivel jobb is volt, ám a békésieket is megilleti a dicséret, hiszen az irányítójukat elveszítve is végig hajtották a mérkőzést, amiből erőt meríthetnek a hátralévő időszakban.

Balog Vilmos: – Elismerésem a pécsieknek a győzelemhez! A hátralévő hat mérkőzésünkből riválisaink közül igyekszünk minél többet megnyerni, hogy feljebb léphessünk a táblázaton.