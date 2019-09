Korábban birkózott, ma már triatlonozik

Az orosházi Mokcsay Péter birkózásról nyergelt át a maratonfutásra és a triatlonra. Az egyetemi tanulmányait szeptembertől Szegeden megkezdő 18 éves sportoló négy évvel ezelőtt futotta le első félmaratoniját.

Az első félmaratoni versenyét édesapja, Mokcsay Zsolt társaságában 2 óra 6 perc alatt futotta le úgy, hogy saját bevallása szerint nem különösebben készült fel rá. A rengeteg szurkoló, a verseny hangulata azonban annyira megfogta, hogy még abban az évben négy hasonló távú versenyt futott le. A célja az volt, hogy a négy évszakban teljesített négy félmaraton után megkaphassa a Budapest Sport Iroda (BSI) nevezési kedvezményekre feljogosító Aranykártyáját.

– Később már nemcsak a részvétel, hanem az idő is fontossá vált, a következő évben lementem két óra alá, majd 2016-ban már 1 óra 46 percet is futottam félmaratonon. Ekkor még a triatlon végképp nem volt képben – emlékezett a fiatal orosházi sportoló.

Egy ízben elkísérte édesapját az Ironman Triatlonra, ahol a leghosszabb távon (3800 méteres úszás, 180 km kerékpározás és 42 km-es maratonfutás) még nem indulhatott el, de a közeg itt is magával ragadta. Ekkor lépett be az életébe a triatlon.

Nagyobb változás akkor következett be, amikor 2016 novemberében elkezdte egy budapesti edző, Bartos Dávid edzéstervét követni. Két éve végleg felhagyott a birkózással és időközben – követve edzőjét – egyesületet is váltott.

Részt vett Fadd-Domboriban az első sprinttávú versenyén (750 m úszás, 20 km kerékpározás és 21 km futás).

– Tapasztalatszerzésnek szántam, a másfél óra nem is számított jó időnek, de a lényeg, hogy végigmentem – elevenítette fel első triatlonversenyét az orosházi fiatalember. – Közben a futást sem akartam elhanyagolni, 2017-ben célba vettem a Spar Budapest Maratont, de mivel még nem töltöttem be a tizennyolcadik évemet, így nem indulhattam.

Végül Balatonföldváron ezt is kipipálta, nem túl ideális időben 4 óra 19 perc alatt.

– Az edzőm előtte annyit mondott, hogy tartsak egy kényelmes tempót, s fussam végig a távot. Bejött, nagyon élveztem! – tette hozzá. Büszke arra is, hogy 2017 novemberében, Siófokon egy hétvégén két félmaratont is letudott, az első nap 1 óra 45, a második 1 óra 41 perc alatt. Ez nagy motivációt jelentett számára. Tavaly végre álmai versenyén, a Spar Budapest Maratonon is rajthoz állhatott, a 42 kilométert 3 és fél óra alatt tette meg.

Közben egyre több triatlonversenyre nevezett, tavaly az 575 Keszthely Triatlonon, majd a klubcsapatok sprinttávú bajnokságán három csapattársával Tiszaújvárosban, a korosztályában második helyet hozó dunaújvárosin (950 m úszás, 45 km kerékpározás, 10 km futás), majd a Szálka Triatlonon Szekszárdon. Utóbbin 500 méter úszás, 45 km kerékpározás és 10 km futás volt a táv, és ahol korosztályában sikerült megszereznie az első helyet.

– Az idei 575 Keszthely Triatlon igazán jól sikerült, hiszen a sprinttávú versenyen – amely 750 méter úszásból, 20 kilométernyi kerékpározásból és 5 kilométernyi futásból állt – a korosztályomban a hatodik helyen végeztem úgy, hogy az első számot húsz perc alatt úsztam le, hat perces hátrányban az élmezőnytől.

Legutóbb Fadd-Domboriban dobogóra állhatott, s az olimpiai távú (1500 méter úszás, 40 km kerékpározás és 10 km futás), tatai országos bajnokság után elkezdte tanulmányait a szegedi egyetem testnevelés–angol tanári szakán.