Kondoros lett a megyei rangadó győztese

Cikkünkben a napokban zajlott NB II.-es kézilabda mérkőzések eredményeit olvashatják.

Bácsalmási PVSE–Békéscsabai BDSK 22–37 (10–20)

Kézilabda NB II.-es férfi mérkőzés. Kelebia, 70 néző. V.: Kovacsik, Polgár. Békéscsaba: TAKÁCS – DR. SÁRI 6 (2), Fekete L. 5, Tokaji 1, VLCSKÓ K. 6, Felczán, NEMESI 9. Cs.: Tárnyik 4 (1), Ozsgyán Zs. 1, Tóth A. 1, Morva 3, Kucsera, Izsák, Kovács L. 1. Edző: Labos Tibor. A Bácsalmás legjobb góldobói: Crnjakovics 6 (2), Klinóczki 5, Szélpál I. 4.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/3.

A még pont nélkül álló sereghajtó otthonában az első tavaszi győzelem megszerzése reményében utazott a csabai együttes, én ennek megfelelő tempóban is kezdett. A 14. percben már 11–3-ra vezetett a vendégcsapat, és a folytatásban sem lankadt a játéka, volt a felek között 12 találat is a szünet előtt. A térfélcserét követően edzőmeccsé szelídült a csata, a házigazdák hamar elfáradtak a nagy iramban (45. p. 14–31). Labos Tibor bátran küldhette pályára az ifjúsági korú játékosait, ők is hozzá tudtak tenni a fölényes győzelemhez.

Békéscsaba DKSE–Kiskunmajsai KC 31–26 (15–13)

NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 80 néző. Vezette: Bugyi, Nász.

Békéscsaba: Kecskeméti – NÉMETH 2, BALÁZS 5, Benkő 1, Kocsor, MURÁNYI B. 7, Tusjak 3. Csere: Újfaluczki (kapus), Kéri I., VARGA M. 6 (2), Kovács Á. 5, Tóth B., Tóth Sz., BAI 2, Felföldi, Machlik. Edző: Vólent János. A Kiskunmajsa legjobb góldobói: Vadkerti Tóth 5, Tan 4 (2), Nagy L. 4 (2).

Kiállítások: 12, ill. 18 perc + Vadkerti Tóth kizárva. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4.

Szorosan alakult a mérkőzés első fele. A megerősített vendégcsapat kemény védekezéssel próbálta kompenzálni a hazai fiatalok gyorsabb játékát, olykor a durvaság határait is átlépve. Szünet után fokozta a tempót a csabai együttes, amely nem hagyta magát kizökkenteni a saját ritmusából. A vendégek csak futottak az eredmény után, a végére azonban elfáradtak, így azután az 5 gólos különbség reális képet festett a mérkőzésről. A hazai fiatalok ismét dicséretes teljesítményt nyújtottak.

Kondorosi KK–Köröstarcsai KSK 26–24 (10–12)

NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Kondoros, 200 néző. Vezette: Kiss Z., Mazzag.

Kondoros: PANKOTAI – Istenes 4, KOVÁCS A. 2 (1), KURTA 5, GAZSÓ 8, Tóth G., Kasnyik T. Csere: Gyurcsán, Szebegyinszki (kapusok), Bárány, Krajcsovicz, Kasnyik V., Istenes I. 2, ZUBOR 5 (1), Kósa. Játékos-edző: Kósa Balázs.

Köröstarcsa: DOMOKOS – Molnár K. 3, Polgár T. 4, Petrovszki 1, Molnár B., Lőrinczi 6, Ivanics. Csere: Kiss (kapus), Pásztor, Csige 1, Borbély 3 (3), Vajna, Blaskó 3, Bátky 3, Kádas. Edző: Molnár Zoltán.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 3/3.

Az elején gyakran góllal zárták támadásaikat a tarcsaiak, míg a hazaiak ziccereit és hétmétereseit rendre hárította Domokos kapus (9. perc: 0–4). A folytatásban már a vendéglátók labdái is egyre többször utat találtak a hálóig, a felzárkózást azonban a szokatlan védekezés hozta meg számukra, ami nem igazán ízlett a látogatóknak.

A második játékrészt jól kezdte a Kondoros, hamar kiegyenlített, sőt a 45. percre már háromgólos előnyre is szert tett, ami a hajráig megmaradt. A végjátékban kettős emberhátrányba került a hazai együttes, ezt kihasználva a vendégek minimalizálták a hátrányukat. A végső támadást a Kondoros vezethette, és a végig nagy lelkesedéssel játszó Gazsó találatával feltette az i-re a pontot. A kemény, sportszerű, magas színvonalú mérkőzést a győzelmet jobban akaró és a helyzeteit jobban kihasználó fél szerezte meg.