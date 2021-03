Koncentráltabb volt a Belvárosi

Mutatjuk a hétvégi NB II.-es férfi kézilabda eredményeket.

Ezt ne hagyja ki! Kicsoda Bige László, a baloldalt finanszírozó vörösbáró?

Csongrádi KSE–Békéscsaba DKSE 23–23 (11–11)

NB II-es mérkőzés. Férfi. Csongrád, zárt kapuk mögött. V.: Herceg, Piller. DKSE: Kecskeméti – KÉRI I. 4, Gábor 6 (3), Benkő 2, Kocsor 2, Murányi B. 4 (1), Tusjak 1. Cs.: Ujfaluczki (kapus), Németh 1, Kéri B., TÓTH SZ. 2, Bai, Novák, Pap, Szabó Zs., Murányi Á. Edző: Vólent János. A Csongrád legjobb góldobói: Sebők 8, Morva 4, Losoncz 4. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 5/4.

A házigazdák taktikája kezdettől a csabaiak játékának lassítása volt. Saját támadásaikat rendre passzívig játszották, ugyanakkor arra is ügyeltek, hogy a vendégek nem tudják gyors lerohanásokkal meglepni őket. Ennek következtében végig szorosan alakult az eredmény. Az első félidőben rendre a csabaiak jártak előrébb, szünet után viszont felcserélődött a szereposztás. A vendégek számos stratégiát kipróbáltak a győzelem megszerzése érdekében, ezen a napon azonban egyik sem volt hatásost a régmúlt kézilabdáját idéző csongrádiak ellen.

Makói KC–Köröstarcsai KSK 33–21 (12–9)

Férfi. Makó, zárt kapuk mögött. V.: Horváth Z., Simó. Köröstarcsa: Kiss N. – Molnár K. 2, Polgár 3, Brezowski 3, Molnár B., Molnár S. 5 (2), Ivanics 1. Cs.: Domokos (kapus), Kovács I. 1, Kovács L. 1 (1), Bögre 3, Lőrinczi 2. Edző: Molnár Zoltán. A Makó legjobb góldobói: Miski 7 (3), Gazsó 6.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 5/3.

Mindkét együttes ideges hangulatban kezdte a mérkőzés, nehezen alakultak ki a gólhelyzetek, vagy a kapusok mentettek (7. p.: 2–1). Ebből az állapotból a Makó eszmélt hamarabb és fokozatosan növelte előnyét (19. p.: 8–4). Időkérést követően sem változott a helyzet, felváltva esett egy-egy gól, de a jó támadójátékkal mindkét oldal adós maradt. Szünet után megszaporodtak a találatok, de a hazai előny megmaradt (41. p.: 18–15). Határozottabb, gólerősebb játékra kérte játékosait a vendégek edzője, de ennek a fordítottja következett be. A Maros-partiak ritmust váltottak és két hármas szériával megléptek az összeomló tarcsaiaktól (50. p.: 25–16). Már innen is nehéz lett volna visszakapaszkodni, de a vendégek ezt a lehetőséget is feladták a végére. Ziccerig is alig jutottak el, a végén pedig még két hétméterest is elhibáztak, így alakult ki a tetemes különbség a csapatok között.

Békéscsabai BDSK–Kondorosi KK 29–24 (15–10)

Férfi. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Hovány, Ubornyák. Békéscsaba: TAKÁCS – KÁDAS 4, TÁRNYIK 8 (2), Márton 1, BAGDI 4, Fekete G. 1, Farkas 3. Cs.: Mézes (kapus), Fekete L. 4, MEZEI 3, Osgyán Zs., Kovács Levente 1. Edző: ifj. Skaliczki László. Kondoros: Sztancsik – Istenes L., AMBRUS 5, RAFFAI 6, Gazsó 1, Tóth G. 1, Kohlrusz 5 (2). Cs.: Szebegyinszki, Pankotai (kapusok), Kasnyik T., Kasnyik V., KRAJCSOVICZ 4, Istenes I., Hanyecz 2. Edző: Kósa Balázs. Kiállítások: 2, ill. 14 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2.

Az első tíz perc kiegyenlített küzdelmet hozott, azután viszont felpörgette játékát a „Belvár” és Tárnyik Ferenc eredményességével, egy négyes szériával 9–4-re ellépett. A kondorosiak Raffai András vezérletével próbáltak kapaszkodni, de a sérülés miatt kiváló Gazsó játékát nem tudták pótolni, támadásaikba sok hiba csúszott, így az időszakos fellángolásaik nem vezettek eredményre. A félidő hajrájára kialakult a 15–9-es addigi legnagyobb különbség a csapatok között. A krónikához tartozik még, hogy az addig baráti jellegű mérkőzést néhány játékvezetői tévedés paprikás hangulatúvá tett. A második félidő első felére koncentráltabb lett a vendégcsapat, amelyben ekkor Ambrus József tartotta a tüzet. A 43. percben 19–17-es állásnál úgy tűnt visszajöhetnek a meccsbe, ekkor azonban a házigazdák trénere időkéréssel rendezte soraikat. Úgy tértek vissza a pályára, hogy egy újabb ötös szériát produkálva, 7 gólosra hizlalták az előnyüket, és innen már a vendégek számára nem volt visszaút. A végig vezető „Belvár” koncentráltabb játékával értékes győzelmet aratott.