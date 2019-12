Komoly erősítés lehet a rutinos Mia Jerkov

A horvát válogatott tudásával komoly segítségére lehet a jelenlegi nagyon fiatal békéscsabai röplabda csapatnak. De mit is lehet tudni a játékosról?

Mint megírtuk, új játékos leigazolását jelentette be a Békéscsabai Röplabda SE. A nemzetközi viszonylatban is jegyzett horvát Mia Jerkov 1982. december 5-én született. Első profi egyesülete a horvát OK Pula volt, ahol 18 éves koráig játszott. Ekkor az Egyesült Államok-beli Berkeley-be került, ahol a játék mellett jogi tanulmányokat folytatott. Három szezont húzott le a város egyetemi csapatában (később, 2015-ben beválasztották a az egyetemi csapat Hírességek Csarnokába).

A 2004-es esztendő már az orosz bajnokságban az Uralocska Jekatyerinburg együttesében találta. Innen Európa legerősebb bajnokságába, Olaszországba vezetett az útja, ahol előbb a Volley 2002 Forlí együttesében játszott. A következő szezonban újabb váltás, a Vicenza Volley az állomáshelye, majd 2006-ban visszatért a Forlíhoz. Szezononként más és más itáliai egyesületben játszott, előbb a Brunelli Volley, majd 2009-től a piacenzai River Volley alakulatában.

Egy évre „átruccant” a Távol-Keletre, a dél-koreai Heungkuk Life Pink Spidersben is kipróbálta magát. Törökországban először a Bursa BBSK együttesében röplabdázott. 2014-től ismét a Távol-Keleten folytatta, ezúttal Japánban, ott is a nishioi Denso Airybees gárdájában.

A következő szezonban visszacsábult Törökországba, ahol előbb a Canakkale Beledyesport, majd az isztambuli Fenerbahce, utoljára pedig a Besiktas szolgált állomáshelyéül. Jerkov legutóbb a lengyel bajnokságban szereplő E. Leclerc Radomka Radom csapatában szerepelt, ahol október közepén még pályára lépett.

A spliti születésű játékos meghatározó tagja volt hazája nemzeti csapatának is. Válogatottbeli karrierje során egyebek között részt vett a 2001-es (9–12. hely), a 2005-ös (8. hely) Európa-bajnokságon. A 2009-es Mediterrán Játékokon bronzérmes lett a horvát válogatottal. 2010-ben ott volt a világbajnokságon (17–20. hely), majd négy évvel később szintén (13–14. hely).

Mia Jerkov folyékonyan beszél angolul és olaszul, megérti az oroszt és a franciát is. Rutinjával, tudásával komoly segítségére lehet a jelenlegi nagyon fiatal békéscsabai csapatnak.