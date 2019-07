Komoly célokat tűztek ki Füzesgyarmaton

Kilenc új játékossal és öthetes közös felkészüléssel a háta mögött várja az NB III.-as pontvadászat vasárnapi rajtját a Füzesgyarmati SK csapata. A Keleti csoport előző évi negyedik helyezettje az ezüstérmes Jászberény otthonában kezdi meg az újévi szereplését, egy héttel később pedig az NB II.-ből kieső Ceglédet fogadja a hazai premieren. Nem ígérkezik könnyűnek tehát a bajnokság eleje, a nyári vérfrissítés mégis optimistává teheti a sárréti szurkolókat. Boros Tibor szakmai koordinátor az év feladatai kapcsán nyilatkozott.

– Jelentősen átalakult kerettel futnak az újévnek. Sikerült megtalálni azokat a játékosokat, akik előrevihetik a csapat ügyét?

– A tavalyi kedvezőtlen tapasztalatok kapcsán határoztuk el a keret átalakítását. Amennyiben az alapcsapatunkból páran hiányoztak, már nem tudtunk megfelelő szintet hozni, még a kevésbé acélos ellenfelekkel szemben sem. A kulcsembereink elkötelezték magukat nálunk, a kevesebb lehetőséghez jutók helyére pedig új játékosokat kerestünk. Várakozás felett sikerült az átigazolási időszak.

– Kellemes gondot jelentett például, hogy még a távozását fontolgató Raducu is maradt, pedig konkrét NB II-es ajánlatai voltak, ennek megfelelően időközben két új embert hoztunk pótlására. Szintén az élet sodorta körünkbe Márius Constatinescut, aki már a kalkulált létszám fölött került hozzánk, de ismerve a kvalitásait, színesíti a csapat repertoárját és növeli a minőséget.

– Elmondhatom, hogy minden poszton két közel azonos játékossal rendelkezünk. Igazoltunk Marosvásárhelyről három tizennyolc éves fiatalt, akiknek felnőtt szintű tapasztalataik is van a román a harmadik ligából, rájuk mégis elsődlegesen az U19-es gárdánál fogunk számítani, ahol szintén szintváltást tervezünk. Ők a felnőtt kerethez tartoznak, heti három-négy edzésen velünk készülnek és nyitva áll előtt a csapatba kerülés lehetősége.

– Gondmentesen alakult a felkészülési időszak?

– A keretünk gyakorlatilag kezdettől együtt volt, az eltervezett munkát maradéktalanul elvégeztük. Akadt igazolt hiányzónk, és egy-egy kisebb sérülés is becsúszott, de nem küszködtünk a télihez fogható betegséghullámmal. A lejátszott tesztmeccsek hozadéka is bizakodásra ad okot, a munka sikerességét azonban majd az eredményesség minősíti…

– A sorsolás nem tűnik a legjobbnak, hiszen nyomban a legfajsúlyosabb három riválist állította a csapat útjába!

– A sorsolásunk éppen a fordítottja az előző évinek. A tavalyi szezon elején azt hittük, hogy lesz időnk felvenni a ritmust, még sem indultunk jól, mivel az első négy meccsen csak öt pontot gyűjtöttünk be. Ez most a másik a végletet jelenti, magam is kíváncsiak várom, hogy a nehéz sorsolás ellenére eredményesebbek tudunk-e lenni? Az év kapcsán, már a bajnokság végén meghatároztuk a célt. Előrelépést tervezünk, szeretnénk dobogón végezni, ahhoz viszont elengedhetetlenül fontos a jó rajt.

– Kik jelenthetik ebben a legfőbb akadályt?

– Az átigazolásokat látva azt gondolom, hogy lényegesen kiegyenlítettebb lesz a bajnokság a tavalyinál. A tabella első felében végző csapatok mindegyikével komolyan kell számolni, de felnőhet hozzájuk a jelentősen megerősített Gyöngyös és az újonc DVSC második csapata is. Pillanatnyilag megtippelni sem lehet az első nyolc-tíz sorrendjét.

– Vasárnapra nyomban egy potenciális ellenfél jut idegenben. Mivel lenne elégedett?

– A tavaszi jászberényi meccsről nincsenek jó emlékeink. Próbáltunk stabil csapatot pályára küldeni, de a túlbiztosítás visszásan sült el, szünet után pedig már hiába váltottunk, csak kozmetikázni tudtuk az eredményt. A felfogásban annyi változás lesz – és ezzel nem árulok el különösebb titkot –, hogy most nem állunk annyira vissza. Komoly céljaink vannak, ehhez igazodva a játékosainknak kellő önbizalommal kell pályára lépniük, és szinte minden mérkőzést dominálni szeretnénk. Jászberénybe is pontért, pontokért utazunk, mert nem lenne ideális, ha beragadnánk a rajtnál.

Érkezett:

Bajnók Imre (Sárrétudvari KSE)

Bartók István Dániel (CS National Sebis, romániai)

Karacs Péter (Erzsébeti SMTK)

Benkő-Bíró Norbert (Salgótarjáni BTC)

Meiszter Márk (Taksony SE)

Katona György (Nyírbátori FC)

Achim Sebastian Zoltán (Szeged 2011 Grosics Akadémia)

Fejes János (Ceglédi VSE), Dan-Marius Constantinescu (Putnok FC)

Fülöp Valentin (Marosvásárhelyi MSE)

Török Dávid Zalán (Marosvásárhelyi MSE)

Erdős-Balizs Arnold (Marosvásárhelyi MSE)

Távozott:

Pölöskei Péter (Taksony SE)

Szilágyi Márió (Taksony SE)

Szász Tamás (Ceglédi VSE)

Faggyas Milán

Nagy Tibor

Styecz Milán (Szarvasi FC)

Urbán Sándor (Szeghalmi FC)