Kiütéses győzelmet aratott az orosházi csapat

OXXO Energy Orosházi NKC–Hódmezővásárhelyi LKC 42–24 (28–13).

Női felkészülési mérkőzés, Orosháza. V.: Szöllősi Stella, Szöllősi Dalma. Orosháza: Wéninger – Antal 4, Vörös 5, Dancsó 2, Kamuti 1, Farkas 7, Bíró 1. Cs.: Cseh (kapus), Tóth S. 4, Mikula 3, Nemes 6, Berta 4, Buczku 1, Kenyeres 4. Vezetőedző: Vágó Attila.

A Hódmezővásárhely legjobb dobója: Nagy E. 9.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 4/1.

Már a találkozó elején kiütközött a két csapat közötti sebességkülönbség. A jó védekezésnek és remek kapusteljesítménynek köszönhetően a lerohanásokból pillanatok alatt gólokat szerzett az NB I. B-s Orosházi NKC, így a hatodik percben már 7–1-et mutatott az eredményjelző. Egy pillanatra sem vettek vissza az iramból a hazaiak, ami miatt már a hibák is előjöttek a támadásokban.

Ezt kihasználva az NB II.-es vásárhelyiek felzárkóztak, a 12. percben 9–6 volt az állás. A félidő felénél új sor érkezett a pályára a házigazdáknál, ami újabb lendületet adott, a 22. percben ennek köszönhetően 19–9-re vezetett az ONKC, ami a szünetig 28-13-ra módosult.

Fordulás után már érződött a fáradtság, kevesebb gól született, de így is zömében lerohanásból voltak eredményesek az orosházi lányok. A különbség így is fokozatosan nőtt a két együttes között, A 46. percben fiatal balkezes szélső, Buczku Bonita állította be a húszgólos fórt. Végül 42–24-es orosházi győzelemmel zárult a felkészülési mérkőzés.

Vágó Attila: – A védekezésben egyre több elem a helyére kerül, a lerohanások ezúttal is kiválóan működtek, amihez a kapusok védései is elengedhetetlenek voltak. A helyén kell kezelni ezt a találkozót, hiszen ennek csak akkor van jelentősége, ha éles mérkőzéseken is viszont látom ezt a teljesítményt.

Az orosháziak legközelebb, az NB I.-es Békéscsabai Előre NKSE csapatát fogadják, augusztus 23-án, pénteken 19 órakor az Eötvös téri sportcsarnokban.