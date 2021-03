Kiss-Walfisch Mercédesz újra lila-fehérben játszik

Két szezont követően nyáron visszatér a Viharsarokba egykori csapatkapitányunk Kiss-Walfisch Mercédesz.

A 27 éves békéscsabai nevelésű balátlövő, 2012 tavaszán mutatkozott be az Előre felnőtt csapatában, de tagja volt a 2014-ben junior bajnoki címet szerző együttesünknek is. 2017-től pedig már csapatkapitányként termelte a gólokat, amivel egyesületünk házi góllövőlistáján is rendre a legjobbak között volt. 2019-ben a Fehérvár gárdájához szerződött, ahonnan egy év után tavaly nyáron kölcsönadták az Érd együttesének, ahol jelenleg 86 találattal szintén csapata legjobb gólvágója. A rövid kitérőt követen, 2021 nyarától egészen biztosan ismét lila-fehérben láthatjuk Mercit.

– Ezer szállal kötődőm Békéscsabához, és ez még akkor is igaz, ha közel két éve nem itt élek – kezdte a balátlövő. – Nehéz szívvel mentem el két esztendővel ezelőtt is, hiszen mindig fontos szerepet töltött be az életemben nevelőegyesületem és a város is. Már akkor biztos voltam benne, hogy egyszer visszatérek a klubhoz, és nagyon örülök annak, hogy ez ennyire hamar realizálódik is. Nyilván a döntésben a családi kötelékek is szerepet játszottak, friss házasként a lehető legközelebb szeretnék lenni férjemhez is, aki szintén csabai.

Merci, aki Érden is csapatkapitányként küzd jelenlegi együttese sikereiért, bár jól érzi magát, a lilák hívó szavának nem tudott ellenállni.

– Sajnos az előző szezonom nem úgy sikerült ahogy szerettem volna, viszont ebben az idényben ismét magamra találtam, élvezem a játékot, és őszintén szólva marasztaltak is Érden. Úgy éreztem azonban, hogy a Békéscsaba megkeresésére nem mondhatok nemet, és már most hatalmas motiváció van bennem, hogy nyártól újra a nevelőegyesületem céljaiért küzdhessek.”