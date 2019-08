Kísérletezés a franciák ellen

Franciaország ellen folytatta az augusztus 23-án rajtoló Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott a szereplését a szombathelyi Savaria Kupán. A nemzeti csapat ezúttal vereséget szenvedtek a szombaton is nyertes franciák ellen.

Magyarország–Franciaország 0:3 (–18, –15, –23)

Savaria Kupa nemzetközi női felkészülési torna, Szombathely, 300 néző. V.: Tillmann, Halász Enikő. Magyarország: Sándor 10, Bodovics 3, Szerencsés Miklai 4, Dékány 8, Gyimes 4, Bleicher. Cs.: Lékó, Tóth F. (liberók), Bokorné Liliom 3, Tálas 1, Villám 1, Török 3, Nagy E. 4. Szövetségi kapitány: Jan De Brandt.

Az eredmény alakulása: I. játszma: 2:6, 7:15, 13:16, 13:19, 18:21. II. játszma: 2:5, 6:8, 8:15, 13:24. III. játszma: 4:0, 6:4, 12:4, 13:8, 15:15, 18:16, 21:18, 21:21, 22:24.

A franciák ellen vadonatúj felállást próbált ki Jan De Brandt, a 14-es keretbe ezúttal a két békéscsabai, Molcsányi Rita, Pekárik Eszter, illetve Pallag Ágnes és Szakmáry Gréta nem került be. A csabai Bodovics Hanna viszont játszott és centerként 3 pontot ért el. Nem is igazán ment a játék a csapatnak az előző nap is parádézó franciák ellen. Ugyan voltak a mieinknek szép periódusai, de a mezőnyben remeklő vendégek magabiztosan nyerték mindkét játszmát. A harmadik felvonásra aztán alaposan felforgatta a csapatot a kapitány, és ez be is jött: a mieink villámgyorsan elhúztak 12:4-re, de ezután magukhoz tértek a gallok, és 15:15-nél egyenlíteni tudtak. A vezetést azonban nem tudták átvenni, sőt, a végjáték kezdetekor három ponttal megint mi vezettünk, de egy francia időkérés után sorozatban négy pontot szereztek, amivel fordítottak.

Jan De Brandt: – Szinte minden elemben jobbak voltak a franciák, igaz, ők a kezdővel játszottak végig, én pedig váltottam, nem a legerősebb csapatot küldtem a pályára. Nyilván Szakmáry Grétával vagy Molcsányi Ritával más lett volna, és Tálas Zsuzsanna sem kezdett, de mindenkinek lehetőséget akartam adni.

A két mérkőzés után 2. helyen álló magyar válogatott kedden Spanyolország ellen folytatja a Savaria Kupát.