Kis létszámmal jutott fel a csúcsra a nagy csapat

Nehézkesen kezdődött meg a Dél-keleti csoportban bajnoki aranyérmes Gyulasport Nkft. NB II.-es női csapatának tavaly nyári felkészülése a 2018–19-es bajnoki szezonra

Az ifjúságiakkal együtt mindössze 14 játékos állt Barna Károly edző rendelkezésére, Pap Zsófia csak később csatlakozott a csapathoz.

– Akkor úgy gondoltam, hogy reálisan a negyedik hely megszerzésére van esélye a csapatnak, bár én mindig többet akarok és a harmadik pozícióra vártam, megküzdve az NB I. B-ből kieső Hódmezővásárhely és K. Szeged SE, valamint a Békéscsaba U22 és a Csorvás csapatával – emlékezett az akkori elvárásaira Barna Károly.

– Siralmas volt a helyzet, mivel kevesen voltunk, és gyér volt az edzéslátogatottság. A heti három edzésből kettő volt a kötelező, de különböző okok miatt sosem tudtunk megfelelő létszámmal megfelelő munkát végezni. Aztán csak sikerült összegyúrnunk a csapatot, és a sorsolásunk is jó volt. Szépen elkezdtük nyeregetni a mérkőzéseket. A kis létszám tette, de küzdöttek egymásért a lányok, fokozatosan összekovácsolódott a csapat, mindenki ráérzett a felelősségre, mindenki megértette, hogy mit akarok. Pedig sérülések is nehezítették a munkát, Buzási Orsolya, az ötödik fordulóban esett ki szinte az egész évre, majd Rácz Klára is a maródiak listájára került.

Barna Károly szerint Balogh Vanessza januári csatlakozása segített, vele a védekezés stabilabb lett, pedig az orosházi, de az előző időszakot Hódmezővásárhelyen töltő játékos meccshiánnyal küszködött.

– Tulajdonképpen tizenegy játékossal hoztuk le a szezont, csoda, hogy ilyen eredményt értünk el, amihez kellett egy kis sportszerencse is – ismerte el az edző. – Minden mérkőzésen volt egy-két húzóember. Lukoviczki Bea szerepe óriási volt, aki diktálta a tempót, de a többiekről is csak pozitívan nyilatkozhatom.

A tréner a Békéscsaba U22 elleni gyulai mérkőzést emelné ki, mint a legpozitívabb példát, amikor óriási csatában nyertek egy góllal.

– Voltunk gödörben is, a Mezőtúr, a Szeged KKSE U22, vagy a Hódmezővásárhely ellen. Utóbbi csapat sajnos átgázolt rajtunk, de még ez is belefért, hiszen addig négy pont volt az előnyünk. Ráadásul a Csaba az utolsó fordulóban le is győzte a legfőbb riválisunkat.

A bajnoki cím feljogosítaná a Gyulát az NB I. B-ben való indulásra, ám a csapat nem akar élni ezzel a lehetőséggel.

– A vezetők és a csapat tagjai közösen úgy döntöttek, hogy nem akarunk feljebb lépni. Borsos Erika és Csiffáry Csilla visszavonult, Szabó Leila tanulmányai miatt abbahagyta a játékot, Radnóti Mariann és Pap Zsófi is távozik, vagyis új csapatot kell építeni. Sikerült visszacsalogatni a közönségünket, volt, hogy már háromszázötven néző szurkolt nekünk. Az NB II.-ben biztosan több győzelemnek örülhetnek – sorolta az okokat a szakember.

Barna Károly két új igazolásról már be tudott számolni: az előző évet Mezőtúron töltő gólerős Gábor Eszter és az algyői éve után a kapus, Aradi Edina Gyulán folytatja.

Gyulasport NKft.

Győzelmek száma: 20

Döntetlen: 1

Vereség: 1

A dobott gólok száma: 718

A kapott gólok száma: 558

A szerzett pont: 41