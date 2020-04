Kilencvenkilenc százalékos állapotban a csabai röplabda akadémia

Májusra tervezték a Békéscsabai Szakképzési Centrum területén felépült Békéscsabai Röplabda Akadémia átadását, ám a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt erre még nem kerülhet sor. A létesítmény ugyanakkor már csaknem teljesen elkészült, de hogy valójában mikor vehetik birtokba a felnőtt és utánpótláskorú röplabdázók, arra majd az élet adja meg a választ.

Március közepén jártunk utoljára a Gyulai út és a Dobozi út által határolt területen rekordgyorsasággal, egy év alatt felépített létesítményben. A Békéscsabai RSE még mindig home ofice-ban edző játékosai többször is meglátogatták az akadémiát (csakis és kizárólag egyénenként, vagy mini csoportokban!), s a 2200 négyzetméteres munkacsarnokban konstatálhatták, hogy az utóbbi hetekben már minden a helyére került, a kis nézőtér felszékezése (az ülőhelyek kék, fehér és szürke színűek) illetve a térelválasztó függöny felszerelése is megtörtént. A külső rendezésekkel is elkészültek, a parkolók, zöld területek kialakítása is befejeződött.

Baran Ádám, a Békéscsabai RSE elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a Békéscsabai Röplabda Akadémia 99 százalékos állapotban van.

– Az utolsó napokban az engedélyezési eljárások zajlottak, melyek több részből álltak össze. Az irodák és a szertár már átköltözött a felújítás alatt lévő városi sportcsarnokból. Az irodákban amúgy már nulla huszonnégy órában folyik a munka, zajlik az élet, az akadémiai projekt lezárásán dolgozunk. Emellett az utánpótlás edzők videós anyagokat készítenek, tervezik a jövőt. Edzéseket természetesen még nem tarthatunk. Nagyon várjuk már a jó híreket, reményeink szerint május közepén elkezdhetjük a kiscsoportos tréningeket.

Arról, hogy az ünnepélyes átadóra mikor kerülhet sor, az elnök még nem tudott választ adni.

– Május első, második hetére terveztük az ünnepélyes szalagátvágást, majd június első hétvégéjén a Magyar Röplabda Szövetséggel (MRSZ) közös utánpótlás döntővel került volna sor a szakmai megnyitóra. Ezeket az időpontokat módosítanunk kell, újra elkezdtük az egyeztetéseket. Akkor sem leszünk kétségbeesve, ha erre mondjuk, csak augusztusban kerül sor. A szezont az MRSZ lezárta, az utánpótlás döntőket sem rendezik meg, ugyanakkor Ludvig Zsolttal, a szövetség főtitkárával arról egyeztettünk, hogy a következő szezon kezdetén tartanánk egy utánpótlás rendezvényt. Az sem titok, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr meghívása is napirenden van, tettünk is lépéseket ez ügyben. 2106-ban Szarvas Péter, Békéscsaba polgármesterével együtt jelentette be az akadémia létrehozását. Ismeri a projektet, támogatja is azt, és nyomon követi a beruházás folyamatát – mondta a BRSE első embere.

A szakmai munkáról szólva Baran Ádám megjegyezte, elindult a tervezés, hogy a lehető leggyorsabban reagálják le a helyzetet, vizsgálják az alternatívákat, amennyiben enyhülnének a korlátozások.

Közben zajlanak az egyeztetések a BRSE szakmai stábjának összetételéről, és a játékoskeret kialakításáról is.

– Összetett dologról beszélünk, látnunk kell ugyanis a lehetőségeinket, hogy a klub költségvetése milyen lesz, s ennek tudatában milyen célkitűzéseket jelölhetünk ki a csapatnak a szezonra. A dolog nem egyszerű, több szálon folynak az események. A legfontosabb, hogy megszilárdítsuk a hátteret, megalkossuk a koncepciót és ehhez társítsuk a személyi feltételeket. Tudjuk, hogy nagyon intenzív időszak lesz ez – jelentette ki a klubvezető, aki már korábban is hangsúlyozta, hogy nem vállalják túl magukat, az előteremtett költségvetés mértékéig kötnek szerződéseket. A jelszavuk a következő: ésszerű gazdálkodás, tiszta viszonyok, átláthatóság!

Arról, hogy mikor kezdődhetnek meg a játékosok szerződtetésével, a szerződés-hosszabbításokkal kapcsolatos bejelentések, még nem született döntés. Elképzelhető, hogy az első neveket már a jövő héten ismertetik.

Békéscsabai Röplabda Akadémia

Az építkezés kezdete: 2019. március

Az Akadémia műszaki átadása: 2020. március-április

A projekt költsége: 1 ­milliárd 878 millió ­forint

A Békéscsabai Röplabda Akadémia teljes területe: 7000 négyzetméter

A munkacsarnok területe: 2200 négyzetméter

A munkacsarnok férőhelye: 204 fő

Öltözők száma: 6

Videó: Tóth Nikolett