Kilenc-kilenc emberrel fejezték be a Mezőhegyes–Mezőkovácsháza rangadót

Több volt a kiállítás, mint gól a másodosztályú labdarúgó-bajnokság A csoportjának slágermérkőzésén. A 4 piros lapot hozó mezőhegyesi csatát végül a 14 mérkőzés után is veretlen hazai alakulat húzta be a Mezőkovácsházával szemben. A kovácsháziak veresége azt is jelenti, hogy a nem hibázó Sarkad egy győzelemnyire került riválisához, és a dobogóhoz.

Békésszentandrási HMSE–Gádoros SE 8–0 (4–0) Megyei II/A osztályú mérkőzés. Békésszentandrás, 130 néző. V.: Mezei. Békésszentandrás: Buzás – Szűcs, Pásztor, Nyemcsok (Kozák), Olasz Imre (Tóth P.), Bíró, Olasz István, Tasi N., Kiss L., Lós, Virág (Seres). Edző: Virág Imre, Kiss Tibor. Gádoros: Horváth S. – Szokolai (Ordó), Gyetyinás, Molnár G., Drimba (Farkas Zs.), Mucsi (Jónás Cs.), Polyák, Bús (Jónás D.), Kovács T., Máriás, Moldván. Megbízott edző: Pisont András. G.: Olasz Imre a 6., Virág a 8., a 13., Lós a 15., Tasi N. a 62., a 76., Bíró a 74., Pásztor a 88. percben. Jó: az egész csapat, ill. Horváth S., Gyetyinás. Virág Imre csapatkapitány: – Hamar eldöntöttük a mérkőzést, majd kissé visszaálltunk, de a végére még feljavultunk és megdupláztuk az előnyünket a szimpatikusan focizó fiatalok ellen. Pisont András mb. edző: – Valahogy nem értem, hogy miért nem szeretik a mi csapatunkat. Ma is három jogos tizenegyest nem adtak meg. Tudjuk, hogy fiatal a csapat és ez az eredményesség rovására megy. Nem kell lenézni minket, mert mi is megyei labdarúgás résztvevői vagyunk. V. I. Mezőhegyesi SE–Mezőkovácsházi TE 2–1 (1–0) Mezőhegyes, 210 néző. V.: Tóth I. Mezőhegyes: Varga Patrik – Balázs (Czene), Lugasi M., Lugasi J., Papp M., Dócza, Gazsi, Mátó (Rotár), Karancsi, Szlovák (Balogh D.), Lukács. Edző: Ács Levente. Mezőkovácsháza: Szabó A. – Kopócs Kornél, Dajcs, Fenyves (Zsilák), Túri, Mag, Zsuzsa, Multyán Cs., Csende (Almási), Varga G. (Nagy L.), Mittnacht. Játékos-edző: Bíró Tibor. Kiállítva: Lugasi J. (szabálytalan becsúszásért) a 25., Lukács (második sárga lap után) a 33., ill. Gazsi (második sárga lap után) a 76., Mittnacht (utánrúgásért) a 18. percben. G.: Mátó a 28., Gazsi az 58., ill. Multyán Cs. a 80. percben. Jó: az egész csapat, ill. Dajcs, Mag, Fenyves. Ács Levente: – A szezon kezdete óta sokat dolgozunk azért, hogy hétről-hétre egyre jobbak legyünk. A mai mérkőzés megmutatta, hogy a jövőben is bőven lesz még feladatunk. Bíró Tibor: – Igazi szomszédvári rangadó volt, a második félidő alapján pontot érdemeltünk volna. Perlaki János Csanádapácai EFC–Okány KSK 1–0 (0–0) Csanádapáca, 80 néző. V.: Hajdú. Csanádapáca: Demkó – Hrobár, Mag, Juhász P., Göcző V., Bozsó M., Matyelka, Rakonczai, Dajka (Gyallai), Kasza, Oláh Á. Edző: Szikora Pál. Okány: Sándor – Farkas F., Bende, Turcsek Sz., Hasan, Illés, Kollát, Szabó A. (Rozsi), Trippon, Mező, Papp B. Edző: Turcsek Zoltán. Kiállítva: Turcsek Sz. (durvaságért) az 53., Bende (második sárga lap után) a 75. percben.

G.: Oláh Á. (11-esből) a 63. percben. Jó: Göcző, Matyelka, Kasza, Mag, ill. Haszan, Papp, Illés, Farkas F. Szikora Pál: – Nagy akarattal, de igen gyengén játszottunk. Szerencsés győzelem. Turcsek Zoltán: – Ezt a mérkőzést az első félidőben el kellett volna döntenünk, hiszen több ziccert is elhibáztunk. A második félidőben a két kiállítás után eldőlt a sorsunk. Sz. P. Vésztői SE–Dévaványai SE 2–3 (1–3) Vésztő, 90 néző. V.: Zahorán. Vésztő: Dobozi – Lázár T., Szabó R., Szabó S. (Kovács L.), Bak, Balázs (Nagy R.), Konyecsni, Fazekas R., Hrabovszki, Kádár, Pap Zs. Edző: Szabó Sándor. Dévaványa: Szász – Szitás (Feke), Pap Á., Meidinger, Bányai, Kovács F., Szabó E. (Juhász P.), Kéki, Marton, Papp K., Gubucz (Panyik). Játékos-edző: Bereczki Árpád. Kiállítva: Feke (második sárga lap után) a 64. percben. G.: Bak a 11., Pap Zs. (11-esből) a 65., ill. Kovács F. a 20., a 42., Kéki a 45. percben. Jó: az egész csapat, ill. Kovács F. Papp Á., Papp K., Szabó E. Szabó Sándor: – Ha ezt a teljesítményt nem az élmezőny ellen nyújtottuk volna, nem itt állnánk a tabellán. A második félidőben nyerhettünk volna, mert a kilencvenedik percben két nagy helyzetet hibáztunk el. Bereczki Árpád: – A kiállításig el kellett volna döntenünk a meccset, de sajnos sok helyzetet puskáztunk el, ami a végén majdnem megbosszulta magát. Fontos három pontot szereztünk. Buzgány József Sarkadi KLE–Kétegyházi SE 1–0 (1–0) Sarkad, 150 néző. V.: Kiss T. Sarkad: Franciskovic – Szalazsán A., Tóth K., Patkás, Jánki (Kovács P.), Képíró (Kozma), Jepure (Szalazsán R.), Tokaji, Takács L., Erdei, Repa (Pap O.). Edző: Bali István. Kétegyháza: Gróh – Fettik, Dehelán, Igricz, Gulyás, Kasznár, Nagy Á., Lengyel, Csobán, Ottlakán, Sipos. G.: Szalazsán A. a 31. percben. Jó: Szalazsán A., Erdei, ill. az egész csapat. Bali István: – Remélem, a keddi edzésen senki nem fog megfázásra panaszkodni. Dagonyáztunk egy jót. Szabó Zsolt Dobozi SE–Mezőberényi LE 4–1 (3–0) Doboz, 180 néző. V.: Fűri. Doboz: Bócsik – Balog Zs. (Váczi S.), Lukucz I., Váczi J. (Rácz Gy.), Barcsay (Balogh N.), Pojendán (Huszár K.), Szigeti, Huszár A., Kopács, Szarka, Sárközi (Balogh Á.). Játékos-edző: Balog Zsolt. Mezőberény: Rau – Fazekas M., Bereczki (Kajlik), Tóth J., Hoffmann, Buczkó B., Jónás (Durkó), Adamik, Benyovszki J., Benyovszki R., Kanó. Edző: Gál András. G.: Váczi J. a 11., Barcsay a 20., Huszár A. a 25., Kopács a 78., ill. Kajlik a 84. percben. Jó: ill. Fazekas. Gál András: – Elismerésem a hazaiaknak. Békéscsabai MÁV SE–Tótkomlósi TC 3–1 (3–0) Békéscsaba, 80 néző. V.: Baráth. Békéscsabai MÁV: Steigerwald – Lévai (Takács L.), Bánlaki, Viczián, Takács K., Zsömbörgi (Szilágyi), Pojendán, Tóth G., Vozár (Sipiczki), Mihályi, Avramucz. Edző: Dohányos Zoltán. Tótkomlós: Asztalos (Karkus) – Koleszár (Bogár), Horváth H. (Poljak A.), Fazekas J., Füredi, Durkó, Keszeli (László), Abonyi, Jámbor G., Szabó S., Moszheim. Edző: Pálfi Zoltán. G.: Mihályi a 7., Vozár a 27., Avramucz (11-esből) a 45., ill. Jámbor G. a 64. percben. Kunágotai TE–Csabacsűdi GYLSE 1–3 (1–2) Kunágota, 80 néző. V.: György B. Kunágota: Saitz – Sóstai, Csomós, Multyán P. (Bajza), Puporka, Sárvári Á., Sirkó, Juhász (Andrejkovics), Sárvári M., Prókai (Balogh K.), Kovács A. Megbízott edző: Multyán Péter. Csabacsűd: Hudák – Sovány, Kasik, Pecznik (Gulyás), Rafaj, Kiss G., Bákai B. (Bobvos), Sándor, Kasnyik, Endrefalvi, Körösfalvi. Edző: Kondacs János.G.: Puporka a 36., ill. Sovány (11-esből) az 5., Endrefalvi (11-esből) a 34., Kiss G. a 86. percben. Jó: Puporka, Sárvári M., Sirkó, ll. Pecznik. Multyán Péter mb. edző: – Teljesen egyenrangú ellenfelek voltunk a Csabacsűdnek, de a játékvezető két szabálytalan góllal segítette őket. Kulturált szavak nincsen a játékvezetésre. Kondacs János: – Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, ennek ellenére megérdemelt győzelmet arattunk. M. P. Az osztály góllövői 30 gólos: Multyán Cs. (Mezőkovácsháza). 15 gólos: Lugasi M. (Mezőhegyes). 14 gólos: Mittnacht (Mezőkovácsháza). 13 gólos: Kovács F. (Dévaványa). 12 gólos: Mező (Okány), Tokaji (Sarkad), 9 gólos: Kéki (Dévaványa), Mátó (Mezőhegyes), Oláh Á. (Csanádapáca). 8 gólos: Endrefalvi (Csabacsűd), Rotár (Mezőhegyes), Mag (Mezőkovácsháza), Abonyi (Tótkomlós). 7 gólos: Szabó E. (Dévaványa). 6 gólos: Puporka (Kunágota), Avramucz (Békéscsabai MÁV), Lós (Békésszentandrás), Kovács A. (Kunágota), Gazsi, Papp M. (Mezőhegyes), Elek (Okány), Bozsó M. (Csanádapáca). 5 gólos: Pap Zs. (Vésztő), Zsuzsa (Mezőkovácsháza), Szlovák (Mezőhegyes), Mucsi (Gádoros), Kasznár (Kétegyháza), Lukucz M. (Doboz), Magyar, Bányai (Dévaványa). 4 gólos: Barcsay, Huszár A. (Doboz), Virág (Békésszentandrás), Novák (Vésztő), Tóth K., Erdei (Sarkad), Buczkó B., Durkó (Mezőberény), Kollát (Okány), Fazekas R. (Vésztő), Gulyás, Kasnyik (Csabacsűd), Árszintye (Békéscsabai MÁV), Polyák (Gádoros), Panyik (Dévaványa). 3 gólos: Olasz Imre (Békésszentandrás), Prókai (Kunágota), Somogyvári, Moszheim (Tótkomlós), Kis Á. (Csanádapáca), Papp D. (Dévaványa), Máriás (Gádoros), Trippon, Farkas F. (Okány), Sinkovicz, Simonka (Kétegyháza), Kajlik, Fazekas M. (Mezőberény), Váczi J., Kopács (Doboz), Matúz T., Varga G. (Mezőkovácsháza), Hati (Vésztő), Pecznik (Csabacsűd). 2 gólos: Mészáros (Okány), Dócza (Mezőhegyes), Tasi N., Kis M., Pásztor (Békésszentandrás), Vozár, Mihályi, Takács, Sipiczki (Békéscsabai MÁV), Kovács I. (Kétegyháza), Koleszár, Takács, Kovács I. (Tótkomlós), Bányai, Jánki, Jepure (Sarkad), Juhász P., Kasza (Csanádapáca), Papp K., Kató (Dévaványa), Rácz Gy., Balog Zs., Lukucz I. (Doboz), Sándor, Rafaj (Csabacsűd), Tóth J. (Mezőberény). 1 gólos: Papp V., Juhász P., Marton, Gubucz (Dévaványa), Kádár, Konyecsni, Bak (Vésztő), Dehelán, Fettik, Drimba, Kajári, Igricz (Kétegyháza), Rakonczai (Csanádapáca), Szabó S., Jámbor G. (Tótkomlós), Szalazsán A., Patkás (Sarkad), Tóth G., Bánlaki, Viczián, Potocska P., Zsömbörgi, Petri, Gajdács, Potocska T. (Békéscsabai MÁV), Papp M., Györgyi, Moldván, Kun Szabó (Gádoros), Lugasi J., Varga P., Balogh D. (Mezőhegyes), Kiss L., Tasi K., Szűcs, Bíró (Békésszentandrás), Jónás, Somogyi, Olej T., Benyovszki J., Kanó (Mezőberény), Balog A., Varga B., Nagy Z. (Kunágota), Papp B. (Okány), Kiss G., Sovány, Körösfalvi, Bobvos, András, Gilik (Csabacsűd), Túri, Kopócs, Kanász (Mezőkovácsháza). Következik A megyei II/A. osztályú bajnokságban a 15. forduló következik. A program. November 23., szombat, 13.00: Dévaványai SE–Dobozi SE, Mezőkovácsházi TE–Békéscsabai MÁV SE, Okány KSK–Vésztői SE, Gádoros SE–Mezőhegyesi SE, Mezőberényi LE–Kunágotai TE, Kétegyházi SE–Csanádapácai EFC. November 24., vasárnap, 13.00: Csabacsűdi GYLSE–Békésszentandrási HMSE, Tótkomlósi TC–Sarkadi KLE. A megyei II/A o. állása

1. Mezőhegyes 13 1 — 54—7 40

2. Dévaványa 12 1 1 50—20 37

3. Mezőkovácsháza 10 1 3 68—17 31

4. Sarkad 8 4 2 30—14 28

5. Doboz 8 1 4 25—25 25

6. Békéscsabai MÁV 7 3 4 28—16 24

7. Csanádapáca 6 5 3 28—20 23

8. Csabacsűd 6 4 4 34—25 22

9. Okány 5 1 8 32—30 16

10. Mezőberény 4 3 7 21—29 15

11. Kunágota 4 1 9 19—59 13

12. Békésszentandrás 3 4 7 23—34 13

13. Tótkomlós 3 3 8 25—36 12

14. Vésztő 3 1 10 19—41 10

15. Kétegyháza 2 1 10 18—52 7

16. Gádoros — — 14 18—67 0