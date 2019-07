Kilenc gólt lőtt a Füzesgyarmat

Füzesgyarmati SK–Unirea Embrak Livada (romániai) 9–2 (5–1).

Sikeres bajnoki főpróbát tartott vasárnap a Füzesgyarmati SK NB III.-as labdarúgócsapata. A sárréti piros-fehérek a megye I. osztálynak megfelelő román IV. ligás Livada gárdáját múlták felül, gólzáporos 90 percet produkálva.

Nemzetközi felkészülési labdarúgó-mérkőzés – Füzesgyarmat, 70 néző.

V.: Lovas.

Füzesgyarmat: Ivicsevics (Fildan, 75.) – Achim S. (Kinczel, 75.), Benkő-Bíró, Raducu (Meiszter, 75.), Toca, Fejes (Karacs, 75.) – Székely (Bajnók, 75.), Katona (Achim Á., 60.), Villand (Kis Sz., 60.), Lukács (Pataki, 60.)– Popescu.

Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Egy zápor elodázta a bemelegítést, negyedórányi játékot követően is volt egy rövidebb szünet a villámlások miatt, de addigra már a házigazdák öt ziccerükből hármat is értékesítettek. A folytatásban is nagy nyomás nehezedett a livadai alakulatra, a kedvező összképen mindössze Ivicsevics Márk pillanatnyi kihagyása rontott egy árnyalatnyit, aki egy 40 méteres lövést nézett el.

Összességében azonban a gyarmatiak futószalagon építették ki a támadásaikat és még két gól sikerült elérniük a szünetig.

A második félidőben sem változott meg a játék képe, jelentős fölényben volt az FSK. A 60. percben három, a 75.-ben öt friss ember szállt be a padról. Ekkor rövid időre megszakadt a játék folyamatossága, de a végén beállók közül Karacs Péter mindent elkövetett azért, hogy bizonyítson: egy szép átlövésből talált be, a legvégén pedig fejesből állította be a végeredményt.

Füzesgyarmati gólszerzők: Székely 4, Popescu 3, Karacs 2.

Boros Tibor: – A mérkőzés előtt akadtak gondjaink, mert többek hétközi játékával elégedetlen voltam, de a mai mérkőzést követően ismét kellemes problémával kell szembenéznem, hiszen létszámban csapatnyinál is több játékos nyújtott jó teljesítményt. Remélem, hogy az arra érdemesek közül sikerül megtalálom a leghatékonyabb összetételt a jászberényi bajnoki nyitányra!