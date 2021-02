Kikapott az Orosháza a gyakorlómeccsen

Kikapott a Orosházi FKSE-Linamar a Telekom Veszprém csapata ellen.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Orosházi FKSE-Linamar–Telekom Veszprém 23–36 (12–19)

NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, zárt kapuk mögött. V.: Réti, Szedmák. Orosháza: Özmusul – Pásztor M., Tóth K. 3, Bella 3, Döme 2, LELE 6 (1), Németh L. 1 (1). Cs.: Majdán (kapus) 1, Kancel, Ushal, Sakic 4, Kiss A. 1, Lászlai 2, Molnár G. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Veszprém: CORRALES – SISKARJOV 7, MAHÉ 3, B. Blagotinsek 2, Ligetvári, Markussen, Strlek 3. Cs.: Cupara (kapus), NENADICS 8 (4), Maqueda 2, NILSSON 5, Borozan 1, Tönnesen 4, Moraes 1. Vezetőedző: David Davis. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/4.

Az eredmény alakulása. 6. p.: 4–1. 13. p.: 6–7. 17. p.: 7–10. 19. p.: 10–12. 24. p.: 11–15. 29. p.: 12–19. 38. p.: 15–23. 44. p.: 18–25. 50. p.: 19–29. 54. p.: 21–33.

Lele Ákos két váratlan, de eredményes megoldásával kezdődött a szombat esti csata, majd Németh László és Bella Csaba folytatta, miközben Maqueda szépített. Ezt az eredményt és különbséget a mérkőzés végén is minden orosházi szimpatizáns elfogadta volna. A szerdán a Motor Zaporizzsja még – egyébként sikeres – Bajnokok Ligája-mérkőzést vívó bakonyiak azonban hamar felvették a mérkőzés fonalát és az egyre összehangoltabban működő magas védőfalukkal elvették az addig lelkes orosháziak lövőkedvét. A félidő derekán még így is fej-fej mellett haladtak az együttesek, a zöld-sárgák vállát most nem nyomta akkora teher, mint mondjuk egy hete a „kis” Veszprém ellen. David Davis, a veszprémiek vezetőedzője folyamatosan cserélt, negyedóra elteltével már szinte mindenkit pályára küldött. A 17. percben 7–10-es állásnál időt kért Ratko Djurkovics, az orosháziak szakvezetője. Állandósította a három-négy gólos különbséget a mérkőzésre mindössze egy magyar játékost nevező Veszprém, s csak azután tudott jobban ellépni, amikor egyre nagyobb százalékban maradtak ki a hazai helyzetek, köszönhetően részben az egyre jobban védő Corralesnek. Az első félidő hajrája már egyértelműen veszprémi fölény jegyében zajlott.

A vendégek más védekezési variációkat is kipróbáltak, ami még annyira sem ízlett a hazaiaknak, mint a hatosfalas. Nenadicsék egy 3–0-s szériával kezdték a második felvonást, kialakítva ezzel a 10 gólos differenciát. Djurkovics edző időt is kért. Az Orosháza visszajött mínusz nyolcra, nagyjából ez is lehetett a csapat célja, hogy ne szenvedjen súlyos vereséget. Időnként rohanásba ment át a játék, ami hibákat szült, ezekből persze hazai oldalon volt a kevesebb. A vége a barátságos mérkőzések hangulatát idézte, a bakonyi csapat még rátett egy lapáttal és magabiztosan győzött. Az orosháziak sokáig tartották a lépést neves vendégeikkel. Bella Csabáék jónéhány szép megmozdulást, gólt raktározhatnak el maguknak, melyeket a nagy tétre menő mérkőzéseken előhúzhatnak a tarsolyukból.

Ratko Djurkovics: – Az első két mérkőzésünk nem jól sikerült, de a mai meccsen már a hibák ellenére több biztató jelet láttam, mindenki igyekezett a legjobbját nyújtani.

David Davis: – Boldog vagyok, mert egy jó mérkőzést játszottunk. Komolyan vettük a találkozót, minden ellenfelünket tisztelünk, szeretnénk folytatni ezt a jó sorozatot.