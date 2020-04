Kihúzhatják az év végéig

Immár ötödik hete „helyzet van” a koronavírus-járvány miatt. Bezártak strandok, uszodák, leállt az úszó-, vízilabdaélet (és szinte minden sportág). Ez nemcsak a sportolókat akadályozza a versenyzésben, meccselésben, edzésekben, hanem a klubok gazdasági életére is egyre inkább kihatással van.

Már most is vannak ismert egyesületek, klubok, amelyek bedobták a törülközőt, határainkon belül lásd az érdi kézilabdaklubot, a szombathelyi röplabdaéletet. A profi klubok igyekeznek lefaragni a fizetésekből. Jelenleg még nem tudni, hogy a nagy profi klubok mellett a kis amatőr egyesületeket mennyiben érintik a következő hetek, hónapok.

– Március 16-ától bezárt a békéscsabai strand és uszoda, ezért új helyzet alakult ki – mondta Balázs Lajos, a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub ügyvezető elnöke. – Az országban elsők között álltunk át az otthoni edzésre. Sportolóink többsége igyekszik edzőink iránymutatása mellett otthon mozgásban maradni. Más kérdés: a mi sportágunkban víz és csapat nélkül ez mennyire hatékony? Nem beszélve arról, hogy a labdás gyakorlatok nélkül milyen hatása van az edzéseknek? Minél tovább húzódik a kijárási korlátozás, és minél később nyithatnak ki a strandok, annál jobban elölről kell kezdeni minden edzést. Pozitívum: a szárazföldi munkát edzőink ezáltal továbbfejlesztették, ami a következő időszakban majd hasznos lehet. Egyben öröm látni a szülők, testvérek (háziállatok) tevékeny közreműködését annak érdekében, hogy átmentsék magukat a járvány utáni időszakra.

– Van a klubnak egy érvényes költségvetése, ami alighanem most felborult.

– Sajnos a járványhelyzet nélkül is száz százalékban. Ugyanis a támogató vállalkozások decemberi adófeltöltési kötelezettségének eltörlése miatt a taobevételek „átütemeződnek”, a támogatások realizálása az első fél év helyett a bajnokság utolsó hónapjára marad. Napjainkig sajnos a támogatások fele sem jött be, ezáltal utófinanszírozóvá vált a sokak által irigyelt taoprogram. A koronavírus-járvány miatt kialakult nehéz gazdasági helyzet még tovább fokozza a bizonytalanságot. Van három autóbuszunk, amely, ha egy métert sem tesz meg, akkor is pénzbe kerül, hiszen vannak üzemben tartási költségek, ami több mint egy és negyed millió forint. Ott vannak a bank-, könyvelő-, könyvvizsgálóköltségek, a szolgálati lakás rezsije, ami együttesen további közel kétmillióra rúg. És akkor még nem beszéltünk az edzői bérekről… Igaz, most nincsenek a versenyzéssel, mérkőzésekkel kapcsolódó kiadások, viszont az állandó kiadásaink számlái mindig pontosan megérkeznek.

– Ebben a vészhelyzetben milyen taobevételekre van kilátás?

– Egyre-másra mondják vissza a támogatók a taós ígérvényeiket, illetve támogatási szándékukat. Egy részük azért, mert ők sem látják, mi lesz ennek a vége, mások pedig azért, mert a megszűnés előtt állnak, vagy már be is csődöltek. Ez bizony a jövőre nézve óriási hiányt jelenthet számunkra is. Ugyanakkor március 17-én tagdíjfizetési moratóriumot hirdettünk még azzal, hogy szívesen vesszük a további befizetést az edzések nélküli időszakra. Öröm, hogy negyvennyolcan továbbra is fizették a tagdíjat.

– Az edzők megtartása is állandó kiadást jelent…

– Eltökélt szándékunk és különösen felelősségünk az edzők munkahelyének megmentése. Az elmúlt években felépítettünk egy teljes utánpótlás-korosztályos rendszert, amihez nagy szükség volt a kilenc fő- és mellékfoglalkozású szakemberünkre, és ha egyszer túl leszünk ezen a helyzeten, szeretnénk innen folytatni a fejlődést, fejlesztést. Jó eséllyel indultunk a 2019–2020. évi országos utánpótlás-bajnokságban a felsőházért, és az eddig­ lezajlott fordulók alapján ez akár elérhetővé válhat. Jelenleg az első körös bejövő támogatást az edzői bérekre fordítjuk, ez a prioritás, és átmenetileg lemondunk, illetve­ elhalasztjuk a sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését­.

– Mit hozhat vajon a következő időszak?

– Rövid távon, május 30-ig azt szeretnénk elérni, hogy a jóváhagyott taós keretünk második felét is realizáljuk, ami 39 millió forintot jelent. Ha ez sikerül, akkor akár az év végéig is kihúzhatjuk anyagilag. Mindent megteszünk azért, ha vége a járványnak, ne menjen kárba az edzők, szülők, gyerekek eddigi áldozatos munkája. De igazán annak örülnénk, ha már győzelemre állnánk a vírussal szemben, és újra vízbe ugorhatna minden sportolónk.