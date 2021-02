Kibérelték a dobogó harmadik fokát a csabaiak

Az idény utolsó kadet és junior Magyar Kupa fordulójával folytatódott Budapesten a hazai versenydömping. A békéscsabai Alföld Vívó Akadémia fiataljai ismét kitettek magukért, három bronzéremnek és két hetedik helynek örülhettek.

A versenyhétvégét a kadet férfiak kezdték, száznegyvenketten. A békéscsabaiaknál Apáti Bálint szerepelt a legjobban, aki beverekedte magát a tizenhatos táblára. A továbblépés már nem sikerült, Bálint az előkelő 14. helyet szerezte meg az egy évvel idősebbek között. A klubtársak közül Lenkefi Soma 22., Tóth Marcell 41. lett.

A kadet lányoknál is komoly létszám gyűlt össze, ők százhuszonnégyen kezdték meg a versenyt. Az AVA két tagja is magabiztos győzelmekkel jutott be a nyolcas döntőbe. Bencsik Anna (aki korábban klubtársát, Kovács Emesét is búcsúztatta) itt szoros vereséget szenvedett a Vasas versenyzőjétől, Gálfalvytól, Gachályi Gréta viszont izgalmas csatában legyőzte az ugyancsak vasasos Baloghot (15:13). Gréta következő ellenfele a székesfehérvári Kiss volt. Ebben a csörtében már látszottak a fáradtság jelei a még csak serdülőkorú Grétán, aki végül bronzérmes lett. A további békéscsabai helyezések: Bencsik Anna 7., Oláh Lili 21., Kovács Emese 32., Stefkovics Linda 46., Dékány Viktória 61.

Vasárnap aztán a juniorok népesítették be a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok pástjait. Itt is az urak kezdtek, szám szerint százhuszonhatan. Keszthelyi Zsombor és Kolczonay Balázs személyében most is két csabai jutott be a nyolcas döntőbe, mindketten értékes győzelmeket aratva. Zsombor a ranglistán közvetlenül mögötte álló Hamiltont (Vasas) győzte le, Balázs a ranglista harmadik Nagyot (Vasas). A döntő aztán Zsombornak sikerült jobban, legyőzte a BVSC fiatalját, Kó Ágostont, ezt követően viszont kikapott a kiváló napot kifogó MTK-s Bartkó Leventétől (korábban Szabó Bencét is ő búcsúztatta), így ő is a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Balázs közel állt az újabb bravúrhoz, szinte végig vezetett a ranglista második helyezettje, a BVSC versenyzője, Osman ellen, aki az utolsó másodpercekben kiegyenlített, a hosszabbításban pedig a győzelmet is megszerezte. Balázs, aki Budapesten, édesapjával, Kolczonay Istvánnal készül, egyre jobban vív, egyre stabilabban hozza a jó eredményeket. Hetedik helye is igazolja jó formáját. Szabó Bence a 20., Lenkefi Soma a 27. helyen fejezte be a versenyt.

A junior hölgyek száznégyen vetélkedtek a minél előkelőbb helyezésekért. A csabaiak klasszisa, Dékány Kinga magabiztosan menetelt a dobogóig. Itt újra a régi nagy ellenfél, Muhari Eszter várt rá. Két hete Kinga győzött, így a felnőtt válogatott honvédosban égett a visszavágás vágya. A verseny legszínvonalasabb asszójában sokáig fej-fej mellett haladtak, a befejezés aztán ezúttal Eszternek sikerült jobban. Kinga így a csabai klub harmadik bronzérmét szerezte ezen hétvégén. A fiatalabbak is kitettek magukért, Kovács Emese a kiváló 9., Rácz Odett a 14., Gachályi Gréta a 18., Bencsik Anna a 36., Oláh Lili pedig az 55. helyen zárt.

Még mindig nem dőlt el, hogy lesz-e idén utánpótlás világverseny. Az Európa bajnokságot már törölték, a világbajnokság megrendezésében még bíznak a sportág résztvevői. A hazai ranglista lezárásáig már csak egy-egy verseny, a kadet és a junior országos bajnokság van hátra. Dékány Kinga és Keszthelyi Zsombor már matematikailag is tagjai lesznek a junior válogatottnak, Gachályi Grétának még nem biztos a helye a kadet válogatottban. Mindhárman harmadikok a ranglistán.