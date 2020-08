Jól tartotta magát a Békés

Kikapott az Optimum Solar-Békési FKC a Ceglédi KKSE csapata ellen.

Ceglédi KKSE–Optimum Solar-Békési FKC 26–25 (10–10)

Kézilabda Felkészülési férfi-mérkőzés. Cegléd, 50 néző. V.: Sándor Gy., Szabó B. Békés: Pajkó – Osgyán 1, Haszilló 1, Varsandán Á., Székely, Szász 3, Fedor 2. Cs.: Takács, Borbély (kapusok), Dénes 3, Kecskés 2, Oláh G. 4 (3), Csuzi 2, Mezei 3, Árpási 4, Kiss, Kohlrusz. Edző: Papp Bálint. A Cegléd legjobb dobói: Pásztor Á. 6, Gyene 5, Sinkovics 5.

Az első félidőben mindkét oldalon hullámzott a játék. Az újonc NB I.-es hazaiak több alkalommal is 3-4 gólos előnyre tettek szert, de a békésiek rendre vissza zárkóztak, egy alkalommal pedig a vezetést is sikerült átvenniük. Szünet után is végig kiegyenlített csata folyt a pályán. Ekkor is rendre a ceglédiek vezettek minimális különbséggel. Az NB I. B-s vendégek többször is egyenlítettek, a végjátékban azonban a házigazdáknak jött ki jobban a lépés.

Papp Bálint: – Jobb hozzáállással kézilabdáztunk, mint az előző mérkőzéseken. Az egész találkozón egyenrangú partnerei voltunk az élvonalbeli hazai csapatnak.