Kezdenek a csabai ringesek

A hét végi light-contact, kick-light magyar bajnoksággal elkezdődött a járvány utáni kick- box versenynaptár.

A következő hét végén Csepelen rendezik a point-fighting, és a ringes szabályrendszer magyar bajnokságát, majd rá egy hétre következik a nagy hagyományokkal rendelkező budapesti Világkupa. A békéscsabai József Attila Lakótelepi TSE kick-box szakosztályának ringeseit, az Energy Gym tagjait Hricsovinyi Károly edzi a Baross utca 16 sz. alatti edzőtermükben. A csoport tagjai edzésben vannak, s várják a versenyeket.

Hricsovinyi Károly így elemezte az esélyeket: – A felnőttek között az élversenyzőnk Mármarosi Patrik lesz, aki a 67 kg és 63,5 kg súlycsoportokban versenyez majd. Az utánpótlásnál Kliment Zétény, Kovács Lehel, és Kékegyi Márk az a hármas, akik eredményesek lehetnek.

– Mennyire viselte meg a járványidőszak a csoportot?

– A körülményekhez képest sikerült áthidalni – betartva az előírásokat – bár lemorzsolódás történt, szerencsére nem jelentős mértékben.

– Korábban hölgyeket is láttunk a csapatban, most csak férfiak vannak itt az edzésen…

– Most nem jelentkeztek a lányok, az is igaz, hogy a K-1 szabályrendszer nagyon kemény a hölgyeknek. Korábban Priskin Nikolett, és a most az ökölvívó válogatottban szereplő Pribojszki Kata is megállta a helyét.

– Melyek azok a versenyek, amelyen ott lesznek a csabai ringesek?

– Eddig egy gálán vehettünk részt, ahol Kovács Lehel és Kékegyi Márk nagyon jól teljesített. A szeptember közepi budapesti Világkupán Mármarosi Patrik és Kékegyi Márk szerepel majd a terveink szerint. Az edzésen tapasztalható iramot, hajtást, elszántságot látva jó eredmény várható a következő versenyeken.