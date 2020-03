Kevéssel ugyan, de lemaradtak az éremről Keszthelyiék

Negyedik helyen végzett a magyar férfi junior vívóválogatott a poreci Európa-bajnokságon.

Óriási csatában 45:44-re Franciaország győzött Magyarország ellen a horvátországi Porecban zajló Európa-bajnokság junior férfi csapatversenyének vasárnapi bronzmérkőzésén. A Keszthelyi Zsombor, Hamilton-Meike Jonatán, Osman Touson Maruán, Ujvári András alkotta magyar válogatott 15:13-ig vezetett, ám ekkor a francia Alexis Messien 6:1-re jobbnak bizonyult Hamilton-Meike Jonatán ellen. A párharcot kezdő békéscsabai elsőéves junior Keszthelyi Zsomboron semmi nem múlott, a meccs első csörtéjét is 5:1-re hozta, éppen Messien ellen, majd 19:16 után Gaetan Le Berre-nél is jobb volt, még ha csak egy találattal is egy pontra felhozva ezzel a válogatottat. Innentől kezdve roppant szorosan alakult a mérkőzés, a befejező emberként pástra lépő Keszthelyi nem tudott fordítani, bár Jean Joseph Kendrick elleni csörtéje döntetlenre végződött, a bronzcsatát végül a gallok nyerték.

A fiatal magyar válogatott huszonegy csapat társaságában kezdte meg a küzdelmeket, amely a legjobb 32 között kiemeltként szerepelt. A legjobb 16 között Ukrajna jelentette az első ellenfelet és a magyar együttes roppant szoros találkozón nyert egy tussal. Az első két csörtéjét egyformán egy találattal elveszítő Keszthelyi Zsombor 37:33-as ukrán vezetésnél szállt be újra és az Andrij Derkach ellen öt találatnyi különbséggel győzött, csapata javára fordítva az eredményt. Nem volt sokkal könnyebb ellenfél Csehország sem a négy közé kerülésért. Az Alföld Vívó Akadémia párbajtőrözője mindhárom partijában felülmúlta ellenfelét, s éppen ennyivel, azaz öt ponttal is nyert Magyarország (41:36).

Az éremért a későbbi finalista, Oroszország következett, s itt már nem ment annyira a csapatnak, igaz küzdött derekasan. Keszthelyi 38:40-es állásnál lépett pástra az utolsó asszóban, az egyéniben bronzérmes Dmitrij Svelidze ellen, de csodát ő sem tudott tenni, a vége 45:41 az oroszok javára.

Bár a junior lányokkal ellentétben, akik három nappal korábban egyéniben két érmet is szereztek (Büki Lili ezüstöt, Muhari Eszter bronzot) a fiúk éppen csak hogy, de lemaradtak az éremről, megérdemlik az elismerést.