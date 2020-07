Kevesebb az igazolás, viszont vonzó hely lett Lőkösháza

Az MLSZ elnökségi döntése alapján július 21-ig az átadó csapatok hozzájárulása nélkül igazolhatnak a labdarúgó egyesületek. Konkrét statisztika nélkül is megállapítható, hogy lényegesen kevesebb transzfer köttetik meg az előző éveknél. A Lőkösháza KSK időközben egyre vonzóbb lett a játékosok tekintetében.

Kevesebb átigazolási ügylet köttetik

Az idei nyári átigazolási időszak nem a Gyomaendrődi FC csapatáról szól majd. A zöld-fehér alakulat a megye I. osztályban a saját nevelésű fiataljaira támaszkodva kívánja megugrani a kétosztályos váltást, ugyanakkor Kocsis Zsolt edző számíthat a tapasztalt játékosokra is, akiknek a rutinjukkal a tartást kell megadniuk. Közéjük tartozik az egykori saját nevelésű labdarúgó, a 30 esztendős középpályás, Molnár Tibor is, aki több évet töltött füzesgyarmati és körösladányi színekben, most pedig külföldi munkavállalásból tér haza.

Két új szerzeménye van az egyéves önkéntes száműzetésből a megyei I. osztályba visszatérő Mezőhegyesi SE csapatának. A zöld-fehérek magasabb szintű szerepvállalása két Kovácsházán szereplő fiatal számára bizonyult vonzónak, így a MSE saját nevelésű középpályása, Zsilák Máté (23), és a kapus Nagy Tamás (20) is a határvárosban folytatja, ahol a tavaszi keretből nincs távozó.

Vonzó hely lett Lőkösháza

A riválistól igazol kapust a Békéscsabai MÁV SE együttese, amely a következő évben soraiban tudhatja Bócsik Gergőt (29). A 10 év után visszatérő hálóőr nem vándormadár típus, amit jelez, hogy a „távolléte” ideje alatt 4-4 idényt húzott le Méhkeréken, illetve utóbb Dobozon. A piros-fehérek a támadó szekcióba is igazoltak, méghozzá a szomszédból, ahonnan csatlakozott hozzájuk az UFC 17 esztendős kétsopronyi származású csatára, Morva Gábor.

A jelek (vagyis az igazolások) arra utalnak, hogy a megyei II./B-jelű csoportjában érdekelt Lőkösháza KSK-nál új időszámítás kezdődik. Nemczov Róbert edző kinevezését követően vonzó hely lett a határ menti település a megszűnő magyarbánhegyesi csapat dombegyházi focistáinak, de Fülöp Béla (27) személyében egy tősgyökeres bánhegyesi játékost is el tudtak csábítani. Melléjük csatlakozik még a kunágotai gólgyáros, Puporka Elemér (28), aki a támadó szekciót helyezheti új dimenzióba. Akad több távozó is, miután Kócs László (23) visszatért Kevermesre, míg Oláh Thomas, Vozár Róbert Attila és Kotroczó András Dénes új csapatot nézhet magának.