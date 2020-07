Ketten távoztak a békési csapatból

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a napokban elkészítette a bajnoki versenykiírást, amelyből kiderült, hogy az előzetes hírekkel ellentétben nem változik a második vonal rendszere, a csapatok továbbra is a Piros és a Zöld elnevezésű csoportokban küzdhetnek majd a 2020–21-es bajnoki pontvadászatokban.

A Békési SZSK továbbra is a Zöld csoportban folytatja. A bajnoki rajt időpontja még nem ismert, nagy eséllyel szeptember második felében kezdődik meg a pontgyűjtés.

A viharsarki csapatban a 3×3-as válogatottal az olimpiai kvalifikációra Debrecenben készülő Koma Dániel kivételével mindenki a szabadságát tölti, mindeközben zajlanak a tárgyalások a tavalyi keret tagjaival és a kiszemelt játékosokkal.

– Fiatalítani szeretnénk, de számítunk egy-két régi rutinos játékosunkra, így például a 41 éves Koma Dánielre és Danijel Kriszticsre is – mondta el Balog Vilmos, a BSZSK vezetőedzője. – A harminc esztendős Kertész Dániel öt év után a szintén másodosztályú Győr csapatába igazolt és a Kisalföldön folytatja a huszonhárom éves Lógár Bence is, aki két szezont töltött el nálunk. E napokban is tárgyalunk a régi és a kiszemelt játékosokkal, szeretnénk, ha napokon belül eldőlnének a legfontosabb kérdések. Nagyon vártuk már a versenykiírást, amelyből az is kiderült, hogy a fiatalszabály alapján a 2000-es születésű játékosokat kell szerepeltetnünk a felnőttcsapat mérkőzésein – tette hozzá Balog Vilmos.

A békésiek augusztus 3-án kezdik meg a felkészülést, amelynek programja még kidolgozás alatt áll, ám az már biztosnak látszik, hogy a második héten Szeghalmon edzőtáborozik majd a csapat. Fontos állomásnak ígérkezik a szeptember 12-13-ra tervezett Viharsarok Kupa felkészülési torna is.